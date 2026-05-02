Dva istaknuta republikanca nakon Trumpove odluke: 'Vrlo smo zabrinuti'

Bi. S. / Hina

02.05.2026 u 18:44

Donald Trump Izvor: EPA / Autor: WILL OLIVER
Dvojica vodećih američkih republikanskih zastupnika u subotu su izrazili zabrinutost zbog odluke Pentagona da povuče 5000 vojnika iz NATO saveznice Njemačke

'Vrlo smo zabrinuti zbog odluke o povlačenju američke brigade iz Njemačke', rekli su u zajedničkom priopćenju američki senator Roger Wicker i zastupnik Mike Rogers.

Wicker, republikanac iz Mississippija i Rogers iz Alabame, predsjedavaju odborima za oružane snage u Senatu i Zastupničkom domu.

Priopćenje je objavljeno dan nakon što je Pentagon najavio povlačenje i rekao da se očekuje da će ono biti provedeno u sljedećih šest do 12 mjeseci.

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je povlačenjem snaga ranije ovaj tjedan nakon prijepora s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom, koji je u ponedjeljak rekao da Iranci ponižavaju SAD u pregovorima kojima bi se trebao okončati dvomjesečni rat i da ne vidi kakvu strategiju Washington provodi.

Wicker i Rogers rekli su da se bilo kakva značajna izmjena američke vojne prisutnosti u Europi mora razmotriti s Kongresom i američkim saveznicima.

'Očekujemo da ministarstvo surađuje s odborom za nadzor u nadolazećim danima i tjednima po pitanju ove odluke i njezinih implikacija na američko odvraćanje i transatlantsku sigurnost', priopćili su.

Čak i ako NATO saveznici povećaju obrambena izdvajanja na pet posto BDP-a, izgradnja sposobnosti za konvencionalno odvraćanje traži vremena i preuranjeno smanjivanje američkih snaga u Europi 'riskira podrivanje odvraćanja i slanje krivog signala (ruskom predsjedniku) Vladimiru Putinu', navodi se u priopćenju.

