Veliki preokret

Odgođene F1 utrke će se možda održati? Hrvati dali neslužbene informacije

D.S.

03.05.2026 u 21:24

Izvor: EPA / Autor: REBECCA BLACKWELL / POOL
Tijekom prijenosa utrke na RTL-u je Ivica Blažičko prenio određene informacije.

Formula 1 je između treće i četvrte utrke, one u Japanu te one u Miamiju, imala pauzu od čak pet tjedana.

Utrke u Bahreinu i Saudijskoj Arabiji su otkazane zbog ratnog stanja na Bliskom istoku, a na službenom kalendaru Formule 1 se vode kao otkazane utrke.

Međutim, tijekom prijenosa utrke u Miamiju na RTL-u je komentator Ivica Blažičko prenio gledateljima informacije:

'Sada ću vam reći jednu informaciju, međutim potpuno neslužbenu, pa vas molim da to tako i prihvatite. U organizaciji utrka rade i hrvatski ljudi te je došla informacija do nas da krajem studenog i početkom prosinca ne planiraju godišnje odmore. Tu se sada otvara priča o tome hoće li se nadoknađivati utrke koje su otkazane zbog rata. Postoji mogućnost da se i to dogodi.'

