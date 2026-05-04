Velika kazna za Leclerca i Ferrari: Sjajni vozač znatno pao u poretku

Utrka na Floridi ponudila je pravi kaos - dramatičan start, izlazak sigurnosnog automobila i kišu, a na kraju je drugo mjesto osvojio Lando Norris u McLarenu.

Treći je završio njegov momčadski kolega Oscar Piastri, koji je u posljednjem krugu prestigao Charlesa Leclerca i tako ostavio Ferrari bez mjesta na postolju.

Leclerc ostao bez postolja, a onda je stigla i nova kazna

Za Leclerca je dan završio još gore nego što se činilo u trenutku prolaska kroz cilj. Nakon utrke pozvan je pred suce zbog čak tri odvojena moguća prekršaja. Sve je krenulo u posljednjem krugu, kada se vozač Ferrarija spektakularno izvrtio u trećem zavoju. Uspio je izbjeći teži sudar, ali je udario u ogradu i pritom vjerojatno oštetio prednji lijevi ovjes.

Suci su potom istraživali je li Leclerc vozio oštećeni bolid u nesigurnim uvjetima, je li više puta napustio stazu i pritom stekao prednost te je li u 17. zavoju imao nedopušten kontakt s Georgeom Russellom.

Nakon razmatranja svih okolnosti odlučeno je da Leclerc dobije kaznu prolaska kroz boks. Budući da je kazna izrečena nakon završetka utrke, pretvorena je u dodatnih 20 sekundi na njegovo ukupno vrijeme. Ta ga je odluka spustila na osmo mjesto. Ispred njega su tako završili Lewis Hamilton i Franco Colapinto, a Leclerc je umjesto osam osvojio samo četiri boda.

Sjajno je krenuo, a onda se sve raspalo

Leclerc je utrku otvorio odlično. Već na startu probio se s trećeg na prvo mjesto, no u 14. krugu prestigao ga je Lando Norris. Nakon toga krenuli su novi problemi za Ferrari.

U 22. krugu Leclerc je pozvan u boks, a na stazu se vratio tek kao 12., iza Georgea Russella. Frustraciju nije skrivao ni u komunikaciji s momčadi.

'Zašto ste me pozvali? Idući put uključite i mene u rasprave', poručio je Leclerc preko radija.

U završnici je u izravnom dvoboju s Piastrijem izgubio mjesto na postolju, potom se izvrtio i pao na šestu poziciju. Nakon naknadne kazne završio je tek osmi, u danu koji je za Ferrari počeo obećavajuće, a završio novim velikim razočaranjem.