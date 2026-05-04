Neymar u središtu skandala: Na treningu udario pa ošamario sina legende

Prema dostupnim informacijama, do sukoba je došlo između iskusne brazilske zvijezde i mladog Robinha Jr., sina nekadašnjeg brazilskog reprezentativca Robinha . Sve se dogodilo tijekom naizgled rutinske vježbe na treningu, no situacija je vrlo brzo izmaknula kontroli.

Mladi nogometaš navodno je u jednoj akciji driblingom prošao pokraj Neymara, što je izazvalo burnu reakciju slavnog Brazilca. Umjesto da sve ostane u okvirima uobičajene trening-situacije, Neymar je, prema tvrdnjama svjedoka, izgubio kontrolu nad emocijama i fizički nasrnuo na tinejdžera.

Navodno je uslijedio udarac nogom koji je šokirao igrače i članove stručnog stožera prisutne na terenu. Robinho Jr. brzo se pridigao i pokušao odgovoriti na agresiju guranjem, što je dodatno razbjesnilo Neymara.

Trening prekinut, u klubu vlada napetost

Prema svjedocima, Neymar je potom ošamario mladog suigrača pred ostatkom momčadi, nakon čega je među igračima zavladala nevjerica. Atmosfera je postala izrazito napeta, a trening je ubrzo prekinut.

Još nije poznato kakve će posljedice ovaj incident imati za Neymara i Santos. Brazilska javnost već burno reagira, a dio navijača i komentatora traži disciplinske mjere. Ostaje vidjeti hoće li klub reagirati sankcijama i kako će se cijela situacija rasplesti u idućim danima.