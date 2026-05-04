Vatreni je hit-igrač u Engleskoj: Otkriveno kako ga je Dinamo propustio dovesti

Nakon što se odlučio da na reprezentativnoj razini predstavlja Hrvatsku, 21-godišnji Adrian Segečić briljira za Portsmouth. U posljednjih šest kola sezone, novopečeni Vatreni upisao je pet golova i dodao tri asistencije. Posebno je briljirao protiv Stokea kada je zabio hat-trick.

Segečić je seniorsku karijeru započeo u australskom Sydneyju prije nego što je u ljeto 2025. stigao u Portsmouth. Kultni engleski klub je za njega platio 500 tisuća eura, a kako izgleda investicija će im se višestruko isplatiti. Kako pišu Sportske novosti, Adrian Segečić već je godinama bio na radaru Dinama.



Prema dostupnim informacijama, sportski sektor kluba iz Maksimira prvi ga je put ozbiljnije pratio prije otprilike tri godine, i to u nekoliko navrata. Tada je uvršten na popis igrača koje treba nastaviti pratiti, odnosno među potencijale koji bi se u budućnosti mogli pokazati zanimljivima za maksimirski klub.

Nakon tih preporuka slučaj je preuzela Dinamova skautska služba, a izvješća koja su stizala bila su vrlo pozitivna. Segečić je u australskoj ligi počeo igrati sve zapaženije, a dodatnu težinu cijeloj priči davala je činjenica da je riječ o igraču hrvatskih korijena te da potencijalni transfer u tom trenutku ne bi predstavljao velik financijski izdatak. Zbog toga je njegovo ime postupno dobivalo sve bolje mjesto na internoj listi zanimljivih igrača.

Od Sydneyja do Nizozemske i natrag

Segečić je u dresu Sydneyja nastavio privlačiti pozornost, a o njemu je u zimu 2022. pisao i The Athletic, predstavljajući ga kao jednog od zanimljivijih australskih potencijala. U međuvremenu je otišao na posudbu u nizozemski Dordrecht, gdje se jedno vrijeme činilo da bi mogao i ostati. Ipak, u ljeto 2024. vratio se u Sydney i nastavio s dobrim igrama.

U Dinamu su se u međuvremenu dogodile velike promjene, uključujući i promjenu upravljačke strukture, no Segečićevo ime nije nestalo iz maksimirskih bilježnica. Prije otprilike godinu dana ponovno se našao na Dinamovu radaru.

Prema informacijama iz više izvora, u Maksimirsku 128 stigao je detaljan materijal s njegovim utakmicama, profilom, mogućnostima i procjenom potencijala. Njegov otac Steve Segečić i agent Paddy Dominguez, prema onome što se može čuti, bili su spremni dati 'zeleno svjetlo' za dolazak. Financijski okvir pritom nije djelovao zahtjevno - govorilo se o mogućnosti dolaska bez odštete, uz plaćanje naknade za razvoj u iznosu od 150 tisuća eura.

Zašto je posao stao?

Posebno je zanimljivo to što, prema dostupnim informacijama, Segečićev dolazak nije bio uvjetovan trenutačnim mjestom u prvoj momčadi. Naprotiv, igrač je navodno bio spreman doći u Dinamo i prvu sezonu provesti na posudbi u klubu prvoligaškog ranga, gdje bi se kroz ozbiljniji seniorski nogomet procijenilo koliko može odgovoriti zahtjevima.

Dinamo je, kako se čuje, analizirao pristigli materijal, ali je u tom razdoblju klub bio usred opsežne rekonstrukcije kadra. Fokus je bio na prvoj momčadi i igračima koji odmah mogu odgovoriti ambicijama novog Dinama. U takvim okolnostima 'slučaj Segečić' završio je po strani, uz procjenu da u tom trenutku, u proljeće 2025., možda još nije igrač za Modre.