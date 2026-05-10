Ove napredne brojke savršeno opisuju Derbi: Razlika je velika

Strijelci golova bili su Monsef Bakrar i Dion Drena Beljo , no u derbiju se zbilo još pregršt zanimljivih stvari koje vrijedi prokomentirati. Sljedeće podatke donosi Hrvatski telekom u suradnji s tvrtkom Genius

Iako se dvojica hajdukovaca nalaze na vrhu po broju prijeđenih kilometara (Rokas Pukštas i Adrion Pajaziti), dinamovci su radili intenzivnije. Tako oni prednjače s 36 sprintova naspram Hajdukovih 30, kao i s ukupnim brojem trkova (172 naspram 125). Nadalje, Dinamo je imao čak 34 trka u šesnaesterac, a Hajduk svega 20.

Tu se posebno izdvaja Beljo koji je imao čak 11 utrčavanja u šesnaesterac, za pet više od drugoplasiranog Bakrara. Kod Hajduka je Pukštas također imao šest, što je najviše kod Bijelih.

Moris Valinčić, osim što je najviše sprintao, kreirao je i najviše prilika (četiri). Poseban kuriozitet je Ismael Bennacer koji je na terenu proveo 38 minuta, ali je bio najaktivniji igrač svoje momčadi u posjedu. Naime, bio je uključen u najviše napadačkih akcija svoje momčadi (13) uz Brunu Godu.

Dominacija domaće momčadi preslikava se i na dodavački aspekt. Dinamo je imao 73 progresivna dodavanja naspram Hajdukovih 60, kao i 65 dodavanja kroz suparničku zadnju liniju naspram suparničkih 51. Kontrast je itekako vidljiv na ubačajima s osam naspram jednog.

Ono u čemu je Hajduk bio istaknutiji su pritisci i kontrapritisci. Tako su Bijeli zabilježili 95 kontrapritisaka, a Modri 65. Ipak, s obzirom na tijek utakmice i posjed lopte, to ne iznenađuje...