Što znači ova objava igrača Hajduka dan nakon derbija?

Mladi krilni napadač danas je podijelio fotografiju iz prošle sezone na kojoj je u zagrljaju s bivšim trenerom Hajduka Gennarom Gattusom, a objava je odmah pokrenula brojne komentare i nagađanja među navijačima Bijelih.

Mnogi su se zapitali krije li fotografija i određenu poruku aktualnom treneru Gonzalu Garciji, kod kojeg Durdov posljednjih mjeseci nije u prvom planu.

Kod Gattusa imao važniju ulogu

Durdov, koji je rođen 2007. godine, prošle je sezone pod Gattusom dobivao značajnu minutažu i upisao ukupno 32 nastupa uz tri gola i jednu asistenciju.

Ove sezone njegova je uloga osjetno manja. Kod Garcije je nastupio u 19 utakmica te pritom zabio jedan pogodak i dodao jednu asistenciju, a u derbiju protiv Dinama nije ulazio u igru.

Riječ je o jednom od talentiranijih igrača Hajdukove škole, a Transfermarkt njegovu tržišnu vrijednost procjenjuje na oko tri milijuna eura. Najveću vrijednost imao je krajem 2024. godine, kada je bio procijenjen na 3,5 milijuna eura.