Fabrizio Romano: Real ima novog trenera! Posao je praktički gotov, ostaju samo detalji

Poznati talijanski insajder Fabrizio Romano tvrdi, a prenosi Realu bliska Defensa Central, da je Jose Mourinho vrlo blizu povratka na klupu Real Madrida te da između portugalskog trenera i kraljevskog kluba već postoji preliminarni dogovor.

Romano je na svom YouTube kanalu otkrio da su posljednjih dana intenzivirani kontakti između Mourinha, Real Madrida i njegovog agenta Jorgea Mendesa.

'Već dugo govorim da je Jose Mourinho spreman vratiti se u Real Madrid i da ga ta mogućnost jako privlači. Ono što sada mogu reći jest da je operacija Mourinho počela', rekao je Romano.

Dodao je kako je dogovor između Mourinha i Reala praktički zaključen.

'Kontakti između Mourinha, Real Madrida i Jorgea Mendesa su u tijeku. Dogovor između Mourinha i Real Madrida je postignut', tvrdi poznati insajder.

Perez još mora dati konačno zeleno svjetlo

Ipak, posao još nije potpuno gotov.

Prema Romanovim informacijama, Mourinho želi detaljno razgovarati o projektu, budžetu i planovima kluba prije nego što definitivno prihvati povratak na Santiago Bernabeu.

'Mourinho želi razgovor o strategiji, projektu, budžetu i svemu ostalom prije nego što kaže da je posao gotov. Ali financijski uvjeti, trajanje ugovora i njegova otvorenost za povratak - sve je spremno', rekao je Romano.

Konačnu odluku sada mora donijeti Florentino Perez.

Real bi morao platiti tri milijuna eura

Romano tvrdi da Benfica već zna za cijelu situaciju i da je svjesna kako Mourinho ozbiljno razmatra povratak u Madrid.

Portugalac je pod ugovorom s Benficom, ali navodno postoji izlazna klauzula od tri milijuna eura neto koju bi Real morao platiti kako bi ga odmah oslobodio ugovora.

'Mogu 100 posto potvrditi da je Mourinho jako zainteresiran postati novi trener Real Madrida. Spreman je vratiti se, a Benfica zna za situaciju. Postoji iznos vrlo blizu tri milijuna eura neto kako bi Mourinho mogao napustiti klub već na kraju sezone', rekao je Romano.

Mourinho vjeruje da u Madridu ima nedovršen posao

Portugalac je tijekom prvog mandata ostavio ogroman trag u Realu, ali nikada nije uspio osvojiti Ligu prvaka.

Tri puta zaredom stizao je do polufinala, no europska kruna ostala mu je nedostižna.

Upravo zato, tvrdi Romano, Mourinho osjeća da u Madridu ima nedovršen posao.

'Ljudi bliski Mourinhu govore da smatra kako u Real Madridu ima nešto nedovršeno. Napravio je velike stvari tijekom prvog mandata, ali vjeruje da može napraviti još više u drugom poglavlju', zaključio je Romano.

Ako se povratak doista dogodi, Real Madrid ovog ljeta mogao bi ući u potpuno novu eru.