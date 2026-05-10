Ova vijest obradovat će 73 milijuna navijača Reala

Francuski napadač nije završio posljednji trening s momčadi, a nakon dodatnih pregleda odlučeno je da neće putovati u Barcelonu. Tako će Real u utakmicu u kojoj pokušava spriječiti slavlje Barcelone na Camp Nouu ući bez svoje najveće zvijezde.

Mbappeov izostanak dolazi u trenutku kada je dio navijača potpuno izgubio strpljenje s njim. Društvenim mrežama posljednjih dana kruži online peticija kojom navijači traže njegov odlazak iz kluba, a peticija je skupila čak 73 milijuna potpisa.

Francuz je posljednjih tjedana pod kritikama zbog spornih putovanja u Italiju i Francusku, a španjolski mediji pišu kako dio navijača ozbiljno propituje njegovu predanost klubu.

Mbappe je dosad protiv Barcelone zabijao u prosjeku svakih 67 minuta. Njegov izostanak dodatni je problem za Real, koji iza sebe ima turbulentne dane obilježene sukobima u svlačionici, kritikama na račun igrača i sve glasnijim pričama o lošoj atmosferi u momčadi.