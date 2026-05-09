Ovo je prvih 11 Hajduka koji će na Maksimiru istrčati protiv Dinama. Garcia iznenadio izborom

Hajduk je već osigurao drugo mjesto, dok je Dinamo potvrdio naslov prvaka, pa današnji derbi - nažalost - nema rezultatsku težinu u borbi za vrh. Ipak, za Hajduk ovakav derbi i dalje nosi veliku važnost - zbog prestiža, dojma i mogućnosti da pobjedom u Maksimiru barem djelomično popravi dojam završnice sezone.

No upravo uoči takve utakmice trener Gonzalo Garcia ponovno se suočava s velikim kadrovskim problemima. Hajduk opet muče ozljede i izostanci, a to posebno pogađa obranu i vezni red, dok u ofenzivi dodatnu neizvjesnost stvara status tek oporavljenog Ante Rebića.

Filip Krovinović i Zvonimir Šarlija otpali su do kraja sezone, Anthony Kalik je bolestan, a Marino Skelin također ima problema. Dobra vijest za Hajduk jest da su se Ante Rebić i Ismael Diallo vratili treninzima, ali sve upućuje na to da Rebić protiv Dinama ipak neće krenuti od prve minute.

Baš je to detalj koji snažno utječe na slaganje momčadi. Iako se Ante Rebić vratio u pogon, čini se da Gonzalo Garcia ne želi riskirati s igračem koji još nije potpuno spreman. Zbog toga bi Rebić trebao ostati opcija s klupe, baš kao i Šego, dok će Hajduk od prve minute tražiti drukčija rješenja u napadu.

U takvom raspletu sve više se otvara prostor za Bambin ulazak na krilo što bi moglo biti Garcijino iznenađenje za Dinamo, dok bi kapetan Marko Livaja ponovno trebao predvoditi napad kao najvažnija figura Bijelih.

Problemi nisu vezani samo uz napad, Hajduk bi protiv Dinama mogao napraviti nekoliko promjena i u zadnjoj liniji. Raci bi trebao uskočiti na stopersku poziciju s Marešićem.

Očekivani sastav Hajduka za derbi s Dinamom trebao bi izgledati ovako:

Silić - Brajković, Marešić, Raci, Melnjak - Sigur, Pajaziti - Almena, Pukštas, Bamba - Livaja

Veliki derbi Dinama i Hajduka počinje u 16 sati (MAXSport, MAXtv, HDTV). Glavni sudac je Patrik Pavlešić (Duga Resa), pomoćnici su mu Ivan Janić (Ilok) i Filip Krznarić (Velika Gorica). Četvrti sudac je Zdenko Lovrić (Đakovo), a u VAR sobi će biti Dario Bel (Osijek) i Luka Pajić (Rijeka).