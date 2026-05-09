Dinamo na Maksimiru dočekuje Hajduk: Evo gdje gledati najveći hrvatski derbi

Razlog je jasan, Dinamo je već osigurao naslov prvaka, dok će Hajduk sigurno zaključiti sezonu na drugom mjestu. To znači da današnji derbi (16 sati, MAXSport, MAXtv, HDTV)neće odlučivati o poretku, trofeju ni izravnoj borbi za vrh, ali to nimalo ne umanjuje njegovu važnost. Jer kad igraju Dinamo i Hajduk, pobjeda nikada nije samo stvar tri boda.

Bit će ovo četvrti derbi ovosezonskog prvenstva. U 7. kolu Dinamo je slavio na Poljudu 2:0 golovima Arbera Hoxhe i Monsefa Bakrara. U 16. kolu na Maksimiru je Hajduk dugo bio bliže pobjedi nakon gola Michelea Šege, no bod Dinamu u sudačkoj nadoknadi donio je ponovno Hoxha. Treći ovosezonski derbi, u 28. kolu, također je otišao na stranu Modrih, koji su slavili 3:1. Tada su za Dinamo zabili Miha Zajc, Gabrijel Vidović i Monsef Bakrar, dok je za Hajduk strijelac bio Rokas Pukštas.

Posljednju pobjedu Hajduk je protiv Dinama ostvario prošle sezone, kada je na Poljudu slavio 1:0 golom Nike Sigura. Zanimljivo je da su Splićani posljednjih godina često bolje prolazili na Maksimiru nego na svom stadionu, dok Dinamo na domaću prvenstvenu pobjedu protiv Hajduka čeka još od veljače 2023. godine.

Ovoga puta utakmica dolazi u drukčijem ozračju. Dinamo u derbi ulazi kao potvrđeni prvak, momčad koja je već odradila glavni posao u prvenstvu i sada čeka još finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa protiv Rijeke (srijeda, 18 sati, MAXSport, MAXtv). U 2026. godini Modri još nemaju poraz u SuperSport HNL-u, a samo su dvaput remizirali s Rijekom. Takav niz dovoljno govori o njihovoj stabilnosti i snazi u završnici sezone.

S druge strane, Hajduk je već dulje vrijeme u situaciji u kojoj ne može ni gore ni dolje. Drugo mjesto je osigurano, ali je dojam sezone ostao nedorečen. Baš zato bi eventualna pobjeda na Maksimiru za Bijele imala dodatnu vrijednost - ne zbog pozicije na ljestvici, nego zbog samopouzdanja, dojma i osjećaja da sezonu ipak zatvaraju s nečim velikim u rukama.

Bez obzira na to što derbi nema izravnu natjecateljsku težinu, teško je vjerovati da će ijedna strana u njega ući opušteno. Ovo je i dalje utakmica za prestiž, za navijače, za ponos i za osjećaj nadmoći nad najvećim rivalom. Zato je jasno da ćemo na Maksimiru i ovaj put gledati pravi derbi.