Objavljena velika vijest o Jošku Gvardiolu i Real Madridu

Kako doznaje TEAMtalk, Real Madrid kontaktirao je predstavnike hrvatskog reprezentativca kako bi ispitao njegovu situaciju u Manchester Cityju.

Interes španjolskog velikana odmah je pokrenuo reakciju aktualnog engleskog prvaka, koji sada želi ubrzati pregovore oko novog dugoročnog ugovora za Gvardiola.

Hrvatski branič od dolaska iz RB Leipziga 2023. godine postao je jedan od najvažnijih igrača momčadi Pepa Guardiole. Upravo zato u Cityju ne žele riskirati bilo kakvu neizvjesnost oko njegove budućnosti.

TEAMtalk navodi da sportski direktor Hugo Viana posljednjih tjedana radi veliku analizu kadra, a nakon razgovora oko budućnosti Phila Fodena fokus je prebačen na Gvardiola.

Osim Reala, interes pokazuje i Bayern München, koji također traži pojačanje na lijevoj strani obrane.