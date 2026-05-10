brojke iz derbija

Pogledajte tko je bio najbrži, a tko je najviše pretrčao u derbiju Dinama i Hajduka

M.Š

10.05.2026 u 12:24

tportal
Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Dinamo je u najvećem hrvatskom derbiju pobijedio Hajduk 2:0 i tako pobjegao na 18 bodova prednosti.

Prvenstvo je već bilo riješeno i nije postojao značajan rezultatski imperativ, no ovaj derbi sa sobom uvijek nosi napetosti i tenzije. Za one koje zanima, pripremili smo zanimljive podatke iz prethodne utakmice na Maksimiru.

Što se tiče trčanja, uvjerljivi broj 1 je Rokas Pukštas koji je skupio čak 11,92 kilometara na ovoj utakmici, a iza njega je Adrion Pajaziti s 10,9 kilometara. Nešto manje, 10,26, ima Bruno Goda. Svi ostali su ispod 10 kilometara, a sljedeći je Ron Raci.

Što se tiče sprintova, tu prednjači Goda sa 16, a iza njega je Abdoulie Sanyang Bamba s 14, dok Dario Melnjak, Niko Sigur i Raci imaju 12.

Najvišu brzini na derbiju imao je Niko Sigur koji je u jednom trenutku dosegao čak 35,46 kilometara na sat. Slijedi ga Luka Stojković s 33 kilometra na sat, a 3. je Šimun Hrgović s 32,36 kilometatra na sat. Top 5 zatvaraju Mateo Lisica i Dion Drena Beljo.

Objavljena velika vijest o Jošku Gvardiolu i Real Madridu
Pogledajte što su Bad Blue Boysi objavili nakon derbija s Hajdukom
Niko Sigur protiv Dinama odigrao posljednju utakmicu za Hajduk?

