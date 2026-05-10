'Igrao sam za Hajduk, nisam mogao spavati... Danas tamo može igrati tko god hoće'

O stanju u klubu govorio je Mladen Karoglan , bivši igrač Hajduka koji je puno veći trag ostavio u Bragi. Tamo ga smatraju legendom, a danas obavlja postao skauta. O potencijalnom dovođenju igrača iz SHNL-a u Portugal za Sport klub je rekao:

'Jako je teško jer su izbirljivi. Tamo ili jesi ili nisi. Ili praviš razliku ili ne praviš. Ja sam tamo letvicu podigao visoko i tko god dođe treba biti stvarno dobar igrač. Portugalska liga je šesta u Europi…”

Dotaknuo se i Dominika Prpića u Portu: 'Ja uvijek govorim ono što mislim. Porto je vrhunski klub i nisam govorio protiv tog dečka. Ja bih volio da on igra i napreduje, ali rekao sam ono što mislim. Napadali su me da sam protiv Hrvata… Gledao sam ga u Hajduku, kiksao je par puta. Hajduk je tada bio ispred svih četiri, pet bodova, a na kraju je ostao bez prvenstva. Kad u Hajduku ne možeš držati taj nivo, kako ćeš onda u Portu. On i njegovi menadžeri trebaju odlučiti što dalje, ali ja bih volio da igra u Portu.'

Osvrnuo se i na Hajduk: 'Ja se nadam tituli. Čekamo svi to već 20 godina. Hajduk je veliki klub. Igrao sam za njega, debitirao kao dječak. Tada nisam mogao spavati pet dana uoči utakmice od sreće igranja za Hajduk, a danas tamo može igrati tko god hoće. Dovode svašta… A što se tamo događa, ne bih o tome komentirao. Imaju oni svoje direktore, predsjednike, trenere… Ponavljam, Hajduk je veliki klub i trebao bi osvajati prvenstva.'

O odnosu Marka Livaje i Gonzala Garcije rekao je: 'Livaja je nosio Hajduk par godina, on je legenda. Svjetski igrač koji pravi razliku, ali ne znam gdje je došlo do problema. Nedavno sam vidio na jednoj utakmici trener objašnjava Livaji što će igrati i uvodi ga 15 minuta prije kraja. Meni to nije bilo normalno. Nema tu respekta, ili možeš ili ne možeš. Livaja može, on treba Hajduku i mora igrati. On je ‘Space Shuttle’ za sve Hajdukove napadače. To je igrač broj 1. Možda ga je malo poremetila ona ozljeda, ali Livaja je Livaja.'