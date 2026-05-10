Apsolutna raketa! Evo koliko je brzo išao udarac Bennacera koji je odsjeo na gredi

N.M.

10.05.2026 u 11:38

Udarac Bennacera Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Dinamo je u 34. kolu SuperSport HNL-a još jednom potvrdio da je ove sezone uvjerljivo najbolja momčad u Hrvatskoj.

Modri su golovima Bakrara i Belje slavili 2:0. Time je Hajduk ostao na čak 18 bodova zaostatka za Dinamom dva kola prije službenog kraja prvenstva koje je odavno riješeno.

Konačni rezultat mogao je biti i izraženiji u korist Dinama da su Modri imali malo više sreće u 89. minuti. Udarac s 20-ak metara uputio je Ismael Bennacer, a Silić je to odbio u gredu. Na odbijanac je natrčao Dion Drena Beljo koji je umjesto u praznu mrežu loptu poslao u vratnicu.

Posebno je impresivan bio udarac Bennacera kojeg je Silić krajnjim naporom odbio na gredu. Hrvatski telekom u suradnji s tvrtkom Genius je na četiri najveća hrvatska derbija ove sezone koristio sustav koji nam otkriva jačinu udarca i još mnogo podataka.

Tako nam je u prijenosu MAXSporta otkriveno da je lopta išla čak 109 kilometara na sat s udaljenosti od 23 metra. Da je lopta završila u mreži, bio bi to jedan od najboljih golova sezone.

Dinamo - Hajduk (udarac Bennacera i promašaj Belje) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

