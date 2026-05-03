Beljo eksplodirao u Dinamu, a sada ga žele tri kluba iz elite: Evo koliko bi Modri mogli zaraditi

Prema dostupnim informacijama, čak tri kluba iz francuske Ligue 1 spremna su krenuti po hrvatskog napadača. Dinamo je prošlog ljeta izdvojio oko četiri milijuna eura za Belju, a danas se taj potez pokazuje kao pun pogodak.

Beljo je ove sezone zabio čak 36 golova u 44 nastupa i bio jedan od ključnih igrača u pohodu na naslov. Njegova realizacija, kretanje i fizička dominacija učinili su ga jednim od najtraženijih napadača u regiji.

Takva sezona logično je privukla ozbiljan interes.

Marseille, Rennes i Lille tri su kluba koja ga žele dovesti već ovog ljeta, a spremni su za njegov transfer izdvojiti i do 10 milijuna eura.

Dinamo ne mora žuriti

Ipak, na Maksimiru neće donositi ishitrene odluke.

Beljo ima ugovor do 2030. godine, što Dinamu daje potpunu kontrolu nad situacijom. Postoji realna opcija da ostane barem do završetka kvalifikacija za Ligu prvaka, nakon čega bi transfer mogao biti realiziran.

U klubu su svjesni da bi mu cijena mogla dodatno narasti, posebno ako dobije priliku u hrvatskoj reprezentaciji.

Pogled prema Vatrenima i Svjetskom prvenstvu

Nakon ovakve sezone Beljo se sve ozbiljnije nameće kao kandidat za reprezentaciju Hrvatske.

Eventualni nastup na Svjetskom prvenstvu bio bi dodatni iskorak koji bi mu mogao otvoriti vrata još većih klubova i značajno podići tržišnu vrijednost.

Njegov put - od Cibalije, preko Osijeka i Istre do Augsburga i Dinama - pokazuje koliko je napredovao, a sada je pred njim odluka koja može odrediti sljedeću fazu karijere.

Hoće li odmah napraviti veliki transfer ili ostati još jednu sezonu u Zagrebu - odgovor bi mogao stići već ovog ljeta.