Nova dobra utakmica Petra Muse: Bio je ključan u pobjedi Dallasa

Hrvatski napadač nije zabio, ali je bio itekako uključen u sve ono najopasnije što je Dallas napravio u prvom dijelu. Posebno se istaknuo kod prva dva gola, kojima je domaća momčad rano usmjerila utakmicu u svoju korist.

Dallas je poveo u 18. minuti nakon akcije u kojoj je Musa pronašao Santiaga Morena. Kolumbijski napadač dobio je dovoljno prostora na rubu kaznenog prostora i preciznim udarcem svladao gostujućeg vratara.

Samo šest minuta kasnije domaćin je povećao prednost. Musa je pucao s petnaestak metara, iskosa s desne strane, Rafael Cabral uspio je obraniti njegov pokušaj, ali je loptu odbio ravno na nogu Kaicka, koji je spremno poslao loptu u mrežu za 2:0.

Real Salt Lake se u završnici nakratko vratio u utakmicu pogotkom Diega Lune u 85. minuti, no Dallas je u sudačkoj nadoknadi potvrdio pobjedu. Samuel Sarver zabio je u 90+2. minuti za konačnih 3:1.

Dallasu je ovo bila druga pobjeda u nizu i peta ove sezone, čime je stigao do 19 bodova i sedmog mjesta Zapadne konferencije. Isti broj bodova ima i šestoplasirani Real Salt Lake, ali uz utakmicu manje. Na vrhu je San Jose s 29 bodova, tri više od drugoplasiranog Vancouvera.