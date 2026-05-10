KVALITETAN NASTUP

Nova dobra utakmica Petra Muse: Bio je ključan u pobjedi Dallasa

N.M.

10.05.2026 u 11:16

Petar Musa Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT/EPA
Nogometaši Dallasa slavili su 3:1 protiv Real Salt Lakea u dvoboju sjevernoameričkog MLS-a, a Petar Musa još je jednom pokazao koliko je važan za igru svoje momčadi.

Hrvatski napadač nije zabio, ali je bio itekako uključen u sve ono najopasnije što je Dallas napravio u prvom dijelu. Posebno se istaknuo kod prva dva gola, kojima je domaća momčad rano usmjerila utakmicu u svoju korist.

Dallas je poveo u 18. minuti nakon akcije u kojoj je Musa pronašao Santiaga Morena. Kolumbijski napadač dobio je dovoljno prostora na rubu kaznenog prostora i preciznim udarcem svladao gostujućeg vratara.

Samo šest minuta kasnije domaćin je povećao prednost. Musa je pucao s petnaestak metara, iskosa s desne strane, Rafael Cabral uspio je obraniti njegov pokušaj, ali je loptu odbio ravno na nogu Kaicka, koji je spremno poslao loptu u mrežu za 2:0.

Real Salt Lake se u završnici nakratko vratio u utakmicu pogotkom Diega Lune u 85. minuti, no Dallas je u sudačkoj nadoknadi potvrdio pobjedu. Samuel Sarver zabio je u 90+2. minuti za konačnih 3:1.

Dallasu je ovo bila druga pobjeda u nizu i peta ove sezone, čime je stigao do 19 bodova i sedmog mjesta Zapadne konferencije. Isti broj bodova ima i šestoplasirani Real Salt Lake, ali uz utakmicu manje. Na vrhu je San Jose s 29 bodova, tri više od drugoplasiranog Vancouvera.

HIT NA TRŽIŠTU

