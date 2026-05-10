Dinamov mladić u derbiju upisao SHNL debi i strpao Livaju u džep: Pogledajte sjajne brojke

Dinamo je u 34. kolu SuperSport HNL-a još jednom potvrdio da je ove sezone uvjerljivo najbolja momčad u Hrvatskoj.
Modri su golovima Bakrara i Belje slavili 2:0. Time je Hajduk ostao na čak 18 bodova zaostatka za Dinamom dva kola prije službenog kraja prvenstva koje je odavno riješeno.
Utakmica će ostati i kao debi mladog Marka Zebića. Zbog ozljede McKenne i suspenzije Domingueza, Dinamo se našao u nestašici stopera. Na to mjesto je uletio 19-godišnji koji je nakon utakmice protiv Kurilovca u četvrtfinalu Kupa upisao i SHNL debi.
Iako se radilo o najvećem hrvatskom derbiju, Zebić se nije uplašio već je odigrao sjajnu utakmicu. Imao je 87/91 točnih dodavanja, 7/9 točnih dugih lopti, tri oduzete lopte, 3/4 osvojena duela i jednu otklonjenu opasnost. Uz to, Zebić je kreirao sjajnu priliku za Diona Drena Belju koji je promašio gol.
Njegov nastup je utoliko impresivniji kada se u obzir uzme da je kroz većinu susreta morao čuvati Marka Livaju. Livaja je kroz susret skupio svega 26 dodira te nije osvojio niti jedan duel.
Zebić je u ovom susretu pokazao zašto se smatra velikim potencijalom i pokazao da Dinamo na njega itekako može računati u budućnosti.