UTAKMICA ZA PAMĆENJE

Dinamov mladić u derbiju upisao SHNL debi i strpao Livaju u džep: Pogledajte sjajne brojke

N.M.

10.05.2026 u 10:56

Marko Zebić
Marko Zebić Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dinamo je u 34. kolu SuperSport HNL-a još jednom potvrdio da je ove sezone uvjerljivo najbolja momčad u Hrvatskoj.

Modri su golovima Bakrara i Belje slavili 2:0. Time je Hajduk ostao na čak 18 bodova zaostatka za Dinamom dva kola prije službenog kraja prvenstva koje je odavno riješeno.

vezane vijesti

Utakmica će ostati i kao debi mladog Marka Zebića. Zbog ozljede McKenne i suspenzije Domingueza, Dinamo se našao u nestašici stopera. Na to mjesto je uletio 19-godišnji koji je nakon utakmice protiv Kurilovca u četvrtfinalu Kupa upisao i SHNL debi.

Iako se radilo o najvećem hrvatskom derbiju, Zebić se nije uplašio već je odigrao sjajnu utakmicu. Imao je 87/91 točnih dodavanja, 7/9 točnih dugih lopti, tri oduzete lopte, 3/4 osvojena duela i jednu otklonjenu opasnost. Uz to, Zebić je kreirao sjajnu priliku za Diona Drena Belju koji je promašio gol.

Marko Zebić, više na: https://www.sofascore.com/football/player/marko-zebic/1481192?utm_source=tportal.hr&utm_medium=FootballInfoplayer
Marko Zebić, više na: https://www.sofascore.com/football/player/marko-zebic/1481192?utm_source=tportal.hr&utm_medium=FootballInfoplayer Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Sofascore

Njegov nastup je utoliko impresivniji kada se u obzir uzme da je kroz većinu susreta morao čuvati Marka Livaju. Livaja je kroz susret skupio svega 26 dodira te nije osvojio niti jedan duel.

Zebić je u ovom susretu pokazao zašto se smatra velikim potencijalom i pokazao da Dinamo na njega itekako može računati u budućnosti.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ISJEČAK IZ SERIJE

ISJEČAK IZ SERIJE

Pogledajte što su Bad Blue Boysi objavili nakon derbija s Hajdukom
NAPUŠTA POLJUD

NAPUŠTA POLJUD

Niko Sigur protiv Dinama odigrao posljednju utakmicu za Hajduk?
PREPUCAVANJA

PREPUCAVANJA

Evo zašto su Boysi na derbiju imali poruku: Ne slušajte priče kupreških 'junaka'

najpopularnije

Još vijesti