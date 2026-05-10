Dinamov mladić u derbiju upisao SHNL debi i strpao Livaju u džep: Pogledajte sjajne brojke

Modri su golovima Bakrara i Belje slavili 2:0. Time je Hajduk ostao na čak 18 bodova zaostatka za Dinamom dva kola prije službenog kraja prvenstva koje je odavno riješeno.

Utakmica će ostati i kao debi mladog Marka Zebića. Zbog ozljede McKenne i suspenzije Domingueza, Dinamo se našao u nestašici stopera. Na to mjesto je uletio 19-godišnji koji je nakon utakmice protiv Kurilovca u četvrtfinalu Kupa upisao i SHNL debi.

Iako se radilo o najvećem hrvatskom derbiju, Zebić se nije uplašio već je odigrao sjajnu utakmicu. Imao je 87/91 točnih dodavanja, 7/9 točnih dugih lopti, tri oduzete lopte, 3/4 osvojena duela i jednu otklonjenu opasnost. Uz to, Zebić je kreirao sjajnu priliku za Diona Drena Belju koji je promašio gol.