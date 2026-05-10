Bili korak do titule pa povukli drastičan potez nakon skandala: 'Zatvaramo tribinu! To nije nogomet'

No umjesto slavlja, u Pragu se priča o velikom incidentu. Predsjednik uprave Slavije Jaroslav Tvrdík objavio je na društvenoj mreži X da klub odmah zatvara Tribinu Sever, najvatreniji dio stadiona, te da su napadač Tomáš Chorý i bočni igrač David Douděra udaljeni iz momčadi nakon što su isključeni u subotnjem derbiju.

Do prekida je došlo u završnici susreta, kada je skupina navijača utrčala na travnjak dok utakmica još nije bila gotova. Dio njih vrijeđao je igrače Sparte, među kojima su bili vratar Jakub Surovčík, branič Jakub Martinec i napadač Matyáš Vojta. Sparta je potom odbila nastaviti utakmicu i napustila stadion.

'Ovo nije nogomet. Ovo nije Slavija'

Tvrdík je u nedjelju ujutro poručio da klub preuzima odgovornost za sve što se dogodilo.

'Vrijednosti Slavije nisu mržnja i nasilje. Prihvaćamo odgovornost i izvući ćemo posljedice', započeo je objavu na X-u.

Potom je dodatno pojasnio koliko su događaji iz Fortuna Arene pogodili klub.

'Ono što se dogodilo na kraju jučerašnjeg derbija u Fortuna Areni najteži je trenutak u modernoj povijesti kluba. Skupina ljudi - odbijam ih nazvati navijačima - utrčala je na teren, napala igrače AC Sparte Praha i bacala pirotehniku prema sektoru gostujućih navijača. Ovo nije nogomet. Ovo nije Slavija. Ovo je sramota koju svi nosimo', poručio je Tvrdík.

Dodao je i da se ispričao svim napadnutim igračima suparničke momčadi, cijeloj Sparti i ostalim sudionicima utakmice.

Tribina Sever zatvorena do daljnjega

Slavija je potom povukla jedan od najradikalnijih mogućih poteza. Tribina Sever, poznata kao srce navijačke podrške i dio stadiona koji momčad snažno gura tijekom utakmica, zatvara se za javnost s trenutačnim učinkom.

'Tribina Sever zatvorena je za javnost s trenutačnim učinkom. Neće biti otvorena dok svi počinitelji napada na igrače AC Sparte Praha i napada pirotehnikom na sektor gostujućih navijača ne budu identificirani i predani nadležnim tijelima. I dok ne budemo sigurni da se takva situacija više ne može ponoviti', poručio je Tvrdík.

Pritom nije isključio mogućnost da tribina ostane zatvorena i cijelu iduću sezonu.

'O sigurnosti igrača i poštovanju prema suparniku nećemo pregovarati', dodao je.

Slavija je najavila punu suradnju s policijom, Ligovom nogometnom asocijacijom, koja vodi natjecanje, i Češkim nogometnim savezom. Klub će, prema Tvrdíkovim riječima, provesti i vlastitu istragu te najaviti dodatne mjere nakon što se utvrde odgovorni za incidente.

'Identificirani počinitelji dobit će doživotnu zabranu ulaska u Fortuna Arenu u skladu s pravilnikom za posjetitelje. Slavija će također tražiti punu naknadu štete, uključujući i sankcije koje klubu izreknu nogometna tijela', zaključio je Tvrdík.