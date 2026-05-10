NOĆNA MORA

Nogometaš napadnut u vlastitom domu, prijetili mu nožem: Ostao bez 150.000 eura

A.H.

10.05.2026 u 10:54

Jan Bednarek Izvor: EPA / Autor: MANUEL FERNANDO ARAUJO/EPA
Poljski nogometaš Jan Bednarek i njegova obitelj proživjeli su pravu noćnu moru u Portu nakon što je skupina provalnika upala u njihov dom.

Kako pišu portugalski mediji, Bednarek se oko 21 sat vratio kući nakon večere i ondje zatekao pet nepoznatih osoba. Navodno je riječ o četvorici muškaraca i jednoj ženi.

Situacija je postala posebno dramatična kada je jedan od provalnika izvadio nož i počeo prijetiti poljskom braniču, a sve se odvijalo pred očima njegove četverogodišnje kćeri.

Prema prvim informacijama iz istrage, provalnici su navodno tjednima pratili Bednarekove navike i kretanje te su iskoristili trenutak kada su mislili da je kuća prazna. Međutim, nisu očekivali da će se nogometaš vratiti tako brzo.

Pljačkaši su iz kuće odnijeli dva sata, dvije burme i narukvicu, a ukupna vrijednost ukradenih predmeta procjenjuje se na oko 150.000 eura.

Policija je brzo pokrenula detaljnu istragu, dok je Porto odmah poslao tim za podršku kako bi pomogao Bednareku i njegovoj obitelji nakon traumatičnog događaja.

Srećom, nitko nije fizički ozlijeđen, no portugalski mediji navode da je obitelj doživjela veliki šok.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

Pogledajte što su Bad Blue Boysi objavili nakon derbija s Hajdukom
Niko Sigur protiv Dinama odigrao posljednju utakmicu za Hajduk?
Evo zašto su Boysi na derbiju imali poruku: Ne slušajte priče kupreških 'junaka'

