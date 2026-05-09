Novak Đoković oglasio se jutro nakon poraza i poslao poruku Dini Prižmiću

Nakon što je u drugom kolu turnira u Rimu izgubio od 20-godišnjeg Splićanina poslije preokreta, srpski tenisač javio se na društvenim mrežama i još jednom se osvrnuo na meč koji je odjeknuo teniskim svijetom.

U objavi na Instagramu Novak Đoković podijelio je fotografiju sebe i Dine Prižmića s njihova dvoboja te hrvatskom tenisaču javno čestitao na velikoj pobjedi.

Uz to je objavio i nekoliko svojih fotografija iz Rima, a u opisu je dodao i kratku, emotivnu poruku posvećenu gradu i turniru.

Podsjetimo, Dino Prižmić pobijedio je Novaka Đokovića nakon preokreta i izbacio ga već u drugom kolu turnira. Nakon meča Đoković nije želio govoriti o tome je li imao zdravstvenih problema, ali je odmah sportski priznao pobjedu hrvatskog tenisača.

'Nadam se da razumijete da o tome neću govoriti. Želim čestitati Dinu, zasluženo je danas pobijedio', rekao je Đoković nakon poraza.

Tako je i jutro poslije još jednom pokazao sportski respekt prema Dini Prižmiću, kojem je javno poslao poruku podrške i čestitku za jednu od najvećih pobjeda karijere.