uoči el clasica

Barcelona potvrdila tužnu vijest: Preminuo otac Hansija Flicka

M.Š

10.05.2026 u 14:22

Izvor: EPA / Autor: Alberto Estevez
Barcelona je u subotu objavila tužnu vijest: Preminuo je otac Hansija Flicka. Njemački trener, unatoč teškoj obiteljskoj situaciji, odlučio je ostati uz momčad i voditi večerašnju utakmicu protiv Real Madrida.

FC Barcelona objavila je da je u ranim jutarnjim satima u subotu preminuo otac Hansija Flicka, trenera katalonskog velikana. Klub se oglasio porukom podrške svom treneru i njegovoj obitelji u iznimno teškom trenutku:

'FC Barcelona i cijela blaugrana obitelj žele poslati ljubav Hansiju Flicku nakon smrti njegova oca. Dijelimo njegovu bol i uz njega smo u ovom vrlo teškom trenutku za njega i njegovu obitelj', objavila je Barcelona u poruci sućuti.

Flick odlučio ostati uz momčad

Prema pisanju Sporta, Flick je tijekom jutra o tužnoj vijesti obavijestio svlačionicu i klupski vrh. Iako prolazi kroz vrlo teško razdoblje, njemački stručnjak odlučio je ostati na klupi Barcelone i voditi momčad u večerašnjoj utakmici.

Barcelona tako u važnu utakmicu ulazi pod dojmom tužne vijesti koja je pogodila njezina trenera, ali i cijeli klub, koji mu je javno iskazao podršku.

