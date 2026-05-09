Osam pogrešaka koje ubijaju motor: Vozači ih često rade iz navike

Motor je srce automobila i, kod vozila s unutarnjim izgaranjem, jedan od najskupljih sklopova za popravak ili zamjenu. Ipak, mnogi kvarovi ne nastaju zbog loše konstrukcije, nego zbog zanemarivanja osnovnog održavanja i pogrešaka koje vozači rade gotovo nesvjesno.

Njemački Auto Bild izdvojio je osam navika koje motoru najviše štete. Neke djeluju banalno, poput preskakanja kontrole ulja, dok druge mogu izazvati gotovo trenutačan i vrlo skup kvar.

1. Ne provjeravate razinu tekućina

Najjednostavnija stvar često je i najvažnija. Ako motor nema dovoljno ulja, dijelovi poput ležajeva, cilindara ili osovine turbopunjača ostaju bez pravilnog podmazivanja. Dovoljno je da se uljni film nakratko prekine i trošenje u motoru naglo raste, a u ekstremnom slučaju motor može zaribati.

Problem nije samo premalo ulja. Štetan može biti i previsok nivo, jer radilica tada zapjenjuje ulje, pumpa može povući zrak i opet dolazi do manjka podmazivanja. Jednako je važno pratiti i rashladnu tekućinu. Ako je nema dovoljno, motor se može pregrijati, a posljedice su često oštećena brtva glave, iskrivljena glava motora ili čak ozbiljniji kvar bloka.

2. Preskačete servisne intervale

Redovito održavanje izravno odlučuje koliko će motor trajati. Odgađanje servisa, posebno izmjene ulja, jedna je od najčešćih skupih štednji. Moderni turbomotori posebno su osjetljivi na loše ili staro ulje jer rade pod većim opterećenjem i s puno preciznijim komponentama.

Kod automobila koji se često voze na kratkim relacijama ulje se brže onečišćuje i razrjeđuje gorivom, pa gubi sposobnost podmazivanja. Posebnu pažnju treba obratiti i na zupčasti remen. Ako se njegov interval zamjene prekorači i remen pukne, klipovi i ventili mogu se sudariti, što gotovo uvijek znači vrlo skup popravak. Isto vrijedi i za svjećice, filtre zraka i rashladnu tekućinu, jer i njihovo zanemarivanje može dugoročno dovesti do ozbiljnih problema.

3. Ignorirate lampice i čudne zvukove

Neobičan zvuk motora, promjena u radu ili upaljena lampica nisu nešto što treba ‘još malo pratiti’. To su upozorenja. Primjerice, kvar zavojnice paljenja može se relativno jednostavno riješiti, ali ako se ignorira, neizgoreno gorivo može završiti u ispuhu i uništiti katalizator.

Posebno ozbiljno treba shvatiti treperenje lampice motora i crvenu lampicu ulja. U takvim slučajevima nastavak vožnje može vrlo brzo dovesti do teškog oštećenja. Isto vrijedi i za neobično zveckanje, lupkanje ili škripanje nakon pokretanja, jer takvi zvukovi mogu upućivati na lanac, zatezač, vodenu pumpu ili ležajeve.

4. Ne zagrijavate motor pravilno

Hladan motor ne treba forsirati. Motorno ulje je pri niskoj temperaturi gušće i treba mu vremena da dođe do svih dijelova koje mora podmazati. Klipovi i cilindri također moraju dosegnuti radnu temperaturu kako bi radili u optimalnim tolerancijama.

Najgore što vozač može napraviti jest odmah nakon paljenja krenuti u visoke okretaje ili snažno ubrzavati. Motor se ne treba zagrijavati dugim radom u mjestu, nego mirnom vožnjom. Dobar je običaj upaliti motor, vezati pojas, namjestiti se i zatim krenuti lagano. Tih nekoliko trenutaka dovoljno je da se uljni tlak stabilizira, a motor i mjenjač dobiju početnu zaštitu.

5. Gasite motor dok je još jako vruć

Nakon brze vožnje autocestom ili jačeg opterećenja motoru treba dati vremena da se smiri. Ako se vruć motor odmah ugasi, toplina ostaje zarobljena u sklopovima, a kod turbomotora to može biti posebno štetno.

Turbopunjač se pri velikim opterećenjima može zagrijati do ekstremnih temperatura. Ako se motor odmah ugasi, ulje u turbini može se pregrijati i karbonizirati, što s vremenom začepljuje kanale i pogoršava podmazivanje. Moderni automobili imaju dodatne sustave hlađenja, ali tehniku i dalje manje opterećujete ako zadnjih nekoliko kilometara vozite mirnije i pustite motor da se postupno ohladi.

6. Često vozite u visokim okretajima i agresivno mijenjate ritam

Crveno područje na okretomjeru nije ukras. Stalno tjeranje motora do granice opterećuje radilicu, ležajeve, ventile i ulje, a s rastom temperature slabi i sposobnost podmazivanja. Ako pritom razina ulja nije idealna, rizik od ozbiljnog kvara dodatno raste.

Posebno opasno može biti pogrešno prebacivanje u niži stupanj prijenosa. Ako vozač pri većoj brzini slučajno ubaci prenisku brzinu, motor se može mehanički zavrtjeti iznad sigurnih granica, a elektronika tada više ne može pomoći. Hektična vožnja s čestim naglim promjenama opterećenja također ubrzava trošenje, osobito kod motora s razvodnim lancem.

7. Natočite pogrešno gorivo

Pogrešno gorivo jedna je od onih grešaka koje se dogode u sekundi, a posljedice mogu biti vrlo skupe. Posebno su osjetljivi dizelski motori ako se u njih natoči benzin. Dizel ne služi samo kao gorivo, nego i podmazuje komponente poput visokotlačne pumpe i injektora.

Ako se u dizelski automobil natoči benzin i motor se pokrene, sustav ubrizgavanja može pretrpjeti ozbiljna oštećenja. Najvažnije pravilo je jednostavno: Ako shvatite da ste natočili pogrešno gorivo, ne palite motor. Vozilo treba odvući i sustav isprazniti prije nego što šteta postane veća.

8. Podcjenjujete duboke lokve

Voda može uništiti motor brže nego mnogi misle. Problem nastaje kada motor umjesto zraka usiše vodu. Budući da se voda ne može komprimirati kao smjesa zraka i goriva, klip se naglo zaustavlja, a posljedice mogu biti savijene klipnjače, oštećena radilica, glava motora ili blok.

Ovo se ne događa samo terencima u off-roadu. Nakon jakih kiša i obični osobni automobili mogu nastradati u dubljoj lokvi, osobito ako imaju nisko postavljen usis zraka. Zato kroz duboku vodu ne treba junačiti. Ako niste sigurni koliko je duboka, bolje je okrenuti se ili pričekati.

Kod električnih automobila najskuplji sklop nije motor, nego baterija. Ona bolje podnosi kratke relacije od benzinskog ili dizelskog motora, ali joj ne odgovaraju ekstremi: Dugotrajno držanje na 100 posto, vožnja gotovo do nule, često brzo punjenje i snažna ubrzanja dok je baterija hladna. I tu vrijedi isto pravilo kao kod klasičnih motora - tehnika najdulje traje kada se ne izlaže nepotrebnom stresu.