Beljin agent prokomentirao napadačevu formu i poziv na SP: 'Moramo biti realni...'

Hrvatski napadač s razlogom je senzacija sezone i u posljednje vrijeme sve se više šuška o potencijalnom pozivu na nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Zbivanja oko Belje prokomentirao je njegov agent i nekadašnji napadač Srđan Lakić .

Za Sport klub rekao je sljedeće: 'Mislim da je Dion učinio SHNL da izgleda loše. I da je učinio da 30 golova izgleda lako zabiti. Naravno da je SHNL teška liga, kroz prošle sezone se pokazalo da je i 20 golova teško postići. Tako da mislim da je on, kao i Dinamo, odigrao jaku dobru sezonu.'

O pozivu Zlatka Dalića rekao je: 'Naravno da ima nervoze. Dion se nada pozivu i nema veće časti nego igrati na velikom natjecanju, a i meni kao njegovom menadžeru to bi bila velika sreća. S druge strane, moramo biti realni i reći da izborniku Daliću nije lako odlučiti. Dion igra fenomenalnu sezonu, ali i drugi su tu s razlogom. Vjerujem da će izbornik donijeti ispravnu odluku. Pokazao je u svom mandatu da to radi dobro i odluku koju donose treba poštivati.'

O njegovoj budućnosti u Zagrebu tvrdi: 'Vidjet ćemo što će se događati. Razgovori traju i trajat će, ali Dinamo će odlučiti hoće li on ostati. Dion je sretan u Zagrebu i uživa.'

Smatra da Beljo nije imao neuspješnu sezonu u Bundesligi: 'U medijima se stvari često prenose površno, od ljudi koji nemaju dovoljno znanja pa onda daju svoja mišljenja. Jako mlad je otišao u Augsburg, na polusezoni, što nije bio idealan trenutak, ali start mu je bio jako dobar. Postao je reprezentativac. U drugoj sezoni također je dobro krenuo, a onda se dogodila promjena trenera. Taj trener imao je konzervativniji pristup i fokus na obranu, pa se Dion tu nije najbolje snašao. Trener ga nije vidio u planovima, a onda je na kraju te sezone otišao na posudbu u Rapid. Tamo je prvu polusezonu igrao na tragu ovih nastupa sada u Dinamu.'

'Augsburg ga ove sezone nije htio prodati, ali on je želio promijeniti klub. Želio je transfer u Dinamo, klub za koji navija od malih nogu, a odgovara mu i napadački stil igre Dinama. Borba za titule, gard… To je nogomet koji mu puno više leži, nego onaj koji je igrao u Augsburgu', zaključio je.