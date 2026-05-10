PREPUCAVANJA

Evo zašto su Boysi na derbiju imali poruku: Ne slušajte priče kupreških 'junaka'

A.H.

10.05.2026 u 08:48

Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Derbi Dinama i Hajduka (2:0) u 34. kolu SHNL-a obilježilo je prepucavanje Bad Blue Boysa i Torcide.

Jedan od transparenata koji su Boysi imali tijekom utakmice bio je: 'Ne slušajte priče kupreških 'junaka', bilo je bar 1000 momaka'

Tim transparentom Boysi prozivaju Torcidu za nedavni 'bliski susret' na Kupresu na kojem su se navijači splitskog kluba lošije proveli. Podsjetimo, tada su nakon poljudskog derbija Hajduka i Dinama napadnuti navijači Hajduka kojima je oštećeno nekoliko automobila. Napadnuti navijači tvrdili su da je napadača bilo puno više i da su bili naoružani svim i svačim.

Prvo se nagađalo da su ih napale Delije kao osvetu za Torcidinu zasjedu na aerodromu kod Tuzle, ali sada je jasno da iza ovog napada stoje Bad Blue Boysi.

