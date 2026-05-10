Barcelona večeras protiv Reala može osvojiti naslov: Evo gdje gledati El Clasico

Katalonski velikan, koji pod vodstvom Hansija Flicka ima deset bodova prednosti, na svom travnjaku ima priliku i matematički potvrditi drugi uzastopni naslov prvaka, i to protiv najvećeg rivala.

Njegova momčad u El Clasico ulazi u sjajnom raspoloženju i s golemim rezultatskim kapitalom, dok je atmosfera u Madridu, prema informacijama koje stižu iz Španjolske, potpuno drukčija.

Tjedan uoči El Clasica obilježile su ozbiljne turbulencije u svlačionici Reala. Prema navodima španjolskih medija, sve je kulminiralo fizičkim sukobom Auréliena Tchouaménija i Federica Valverdea na treningu. Incident je, navodno, bio toliko žestok da je Valverde završio u bolnici zbog ozljede glave, zbog koje će propustiti derbi.

Klub je, prema istim informacijama, reagirao kaznivši obojicu igrača s po 500.000 eura, no taj je slučaj samo dodatno otvorio pitanje odnosa unutar svlačionice Kraljevskog kluba.

Španjolski mediji pišu da fizički obračun nije izoliran incident, nego vrh ledene sante. Navodi se da se u svlačionici već neko vrijeme stvaraju klanovi te da je momčad podijeljena u skupine među kojima nema povjerenja ni zajedništva.

'U svlačionici vlada nezapamćen raspad sustava. Nikakvog jedinstva nema u ovoj momčadi', navodi se u izvještajima iz Španjolske.

Real će, uz Valverdea, biti bez Édera Militãa i Arde Gülera, dok Barcelona neće moći računati na svoju mladu zvijezdu Laminea Yamala.