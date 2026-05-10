Zoran Vakula o šali koja je izmakla kontroli: 'Ljudi su lijepili selotejp na prozore'

I. B.

10.05.2026 u 16:05

Meteorolog Zoran Vakula u emisiji 'Nedjeljom u 2' prisjetio se televizijskih početaka, neugodnih pogrešaka i prvotravanjske šale koja je izazvala paniku među gledateljima. Govorio je i o odlasku u mirovinu, radu s djecom te borbi protiv senzacionalizma u vremenskim prognozama

U posebnoj emisiji 'Nedjeljom u 2' Aleksandar Stanković ugostio je dugogodišnja lica HRT-a. Razgovor je otvorio niz osobnih i profesionalnih prisjećanja, a Vakula je posebno govorio o svojim počecima na televiziji, odnosu prema prognozi vremena i promjenama koje su obilježile domaće medije.

'Dosegao sam vrhunac, razmišljam o mirovini'

Stanković je razgovor otvorio šalom o Vakulinoj 'tetovaži' i njegovoj želji za mirovinom. Vakula je objasnio da nije riječ o pravoj tetovaži, nego o nacrtanom suncu, nakon čega je priznao da ozbiljno razmišlja o povlačenju s ekrana.

Kazao je da danas više radi kao urednik i mentor mlađim kolegama te da smatra kako je profesionalno dosegao vrhunac. Ipak, dodao je da ni u mirovini ne planira stati.

Osim rada na HRT-u, nastavlja djelovati kroz vlastitu nakladu i edukativne projekte, posebno one namijenjene djeci. Prisjetio se i školskih dana u bivšoj državi, kada je vodio priredbe i pokazivao interes i za društvene i za prirodoslovne teme.

Govoreći o televiziji iz djetinjstva, evocirao je uspomene na crno-bijele televizore, Dnevnik, 'Smogovce' i emisiju 'Male tajne velikih majstora kuhinje'.

'Imao sam užasnu tremu'

Vakula se prisjetio i prvog televizijskog nastupa u emisiji 'Dobro jutro Hrvatska' 1996. godine.

'Pripremao sam se kod fonetičara i lektora. Imao sam užasnu tremu. Kad danas gledam stare VHS snimke, vidim koliko sam bio ukočen i nesiguran', rekao je.

Posebno je istaknuo pokojnog meteorologa Milana Sijerkovića, kojeg je nazvao svojim 'meteorološkim ocem'.

'On me gurnuo u vatru i dao mi priliku koju sam iskoristio', rekao je Vakula.

Prvotravanjska šala izazvala paniku

Jedno od najneugodnijih iskustava s televizije bila je prvotravanjska šala u 'Dobro jutro Hrvatska', kada su Vakula i kolege simulirali veliko nevrijeme.

U unaprijed snimljenim skečevima najavljivali su oluje, tuču i čak 'pljuskove riba', no dio gledatelja povjerovao je upozorenjima.

'Počeli su zvoniti telefoni na televiziji i u DHMZ-u. Ljudi su lijepili selotejp na prozore, parkirali aute u garaže i nastala je panika. Tada sam shvatio koliko ljudi ozbiljno doživljavaju vremensku prognozu', rekao je.

Dodao je da je upravo zbog takvih iskustava postao oprezniji u javnim nastupima i upozorenjima.

'Greška je svakodnevna pojava'

Vakula je govorio i o pritisku koji prati meteorološki posao te priznao da su pogreške neizbježne.

'Radimo posao u kojem je greška svakodnevna pojava. Nemoguće je prognozirati sto posto sve meteorološke elemente dovoljno kvalitetno', rekao je.

Kritizirao je i senzacionalističko predstavljanje vremenskih prognoza na portalima, ističući da aplikacije ne mogu zamijeniti iskustvo meteorologa.

'Aplikacija je samo jedan izračun jednog modela atmosfere. Meteorolog koristi mnogo više podataka i iskustva kako bi dao najbolju moguću informaciju', objasnio je.

Posebno je izdvojio aplikaciju HRT Meteo, za koju kaže da nudi 'prognozu s dušom'.

'Rad s djecom me ispunjava'

Velik dio razgovora posvetio je radu s djecom i popularizaciji meteorologije. Dosad je objavio osam slikovnica na hrvatskom jeziku i isto toliko na engleskom.

'To me puni. Učim djecu da gledaju svijet oko sebe, oblake, dugu i prirodu. Nadam se da će među njima biti budućih meteorologa', rekao je Vakula.

