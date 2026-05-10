Zoran Vakula o šali koja je izmakla kontroli: 'Ljudi su lijepili selotejp na prozore'

Meteorolog Zoran Vakula u emisiji 'Nedjeljom u 2' prisjetio se televizijskih početaka, neugodnih pogrešaka i prvotravanjske šale koja je izazvala paniku među gledateljima. Govorio je i o odlasku u mirovinu, radu s djecom te borbi protiv senzacionalizma u vremenskim prognozama

U posebnoj emisiji 'Nedjeljom u 2' Aleksandar Stanković ugostio je dugogodišnja lica HRT-a. Razgovor je otvorio niz osobnih i profesionalnih prisjećanja, a Vakula je posebno govorio o svojim počecima na televiziji, odnosu prema prognozi vremena i promjenama koje su obilježile domaće medije.

'Dosegao sam vrhunac, razmišljam o mirovini' Stanković je razgovor otvorio šalom o Vakulinoj 'tetovaži' i njegovoj želji za mirovinom. Vakula je objasnio da nije riječ o pravoj tetovaži, nego o nacrtanom suncu, nakon čega je priznao da ozbiljno razmišlja o povlačenju s ekrana. Kazao je da danas više radi kao urednik i mentor mlađim kolegama te da smatra kako je profesionalno dosegao vrhunac. Ipak, dodao je da ni u mirovini ne planira stati. Osim rada na HRT-u, nastavlja djelovati kroz vlastitu nakladu i edukativne projekte, posebno one namijenjene djeci. Prisjetio se i školskih dana u bivšoj državi, kada je vodio priredbe i pokazivao interes i za društvene i za prirodoslovne teme.

Govoreći o televiziji iz djetinjstva, evocirao je uspomene na crno-bijele televizore, Dnevnik, 'Smogovce' i emisiju 'Male tajne velikih majstora kuhinje'. 'Imao sam užasnu tremu' Vakula se prisjetio i prvog televizijskog nastupa u emisiji 'Dobro jutro Hrvatska' 1996. godine. 'Pripremao sam se kod fonetičara i lektora. Imao sam užasnu tremu. Kad danas gledam stare VHS snimke, vidim koliko sam bio ukočen i nesiguran', rekao je. Posebno je istaknuo pokojnog meteorologa Milana Sijerkovića, kojeg je nazvao svojim 'meteorološkim ocem'. 'On me gurnuo u vatru i dao mi priliku koju sam iskoristio', rekao je Vakula.

Zoran Vakula Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL