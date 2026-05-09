kaos na derbiju

Pogledajte što je Torcida poručila nakon paljenja glavnog transparenta Bad Blue Boysa

S.Č.

09.05.2026 u 16:33

Torcida
Torcida Izvor: tportal.hr
Nevjerojatne scene obilježile su početak derbija na maksimirskom sjeveru.

Odmah nakon prvog sučevog zvižduka planuo je udarni transparent Bad Blue Boysa, a gotovo istovremeno Torcida je na suprotnoj tribini razvila provokativne poruke:

'Zadnji derbi ste izdimili, zato sad gorite. Imate opet jebenog materijala za galeriju.'

Nedugo zatim pojavila se i druga poruka:

'Gori BBBaja.'

Time je postalo jasno da Torcida preuzima odgovornost za cijelu akciju. Podsjetimo, na posljednjem derbiju na Poljudu splitski navijači Boysima su podmetnuli ružičaste dimne kutije, što je tada izazvalo veliku buru među navijačkim skupinama.

Boysi
Boysi Izvor: tportal.hr

No tu kaos nije stao.

Nekoliko Boysa skočilo je s tribine pokušavajući spasiti zapaljeni transparent, dok je Torcida u tom trenutku izvjesila novu poruku:

'Dok vi palite krijesove, mi palimo Maksimir.'

Ovo se ne pamti! Torcida je nekako uspjela zapaliti Boysima glavni transparent, pogledajte kaos
