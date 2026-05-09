Britanci savjetuju: Zaboravite gužve, ovaj hrvatski otok najbolja je tajna Mediterana

Zaboravite masovni turizam i prepune plaže jer pametni putnici za ljeto traže neotkrivene bisere. Od slovenskih dolina, dalmatinskih oaza i kvarnerskih otoka, pa sve do divljeg sjevera Albanije, europska obala nudi skrivena mjesta koja još uvijek nisu podlegla nesnosnim ljetnim gužvama

Dok se najpoznatija turistička odredišta poput jezera Como ili španjolske Mallorce bore s prekomjernim brojem posjetitelja, sve veći broj turista baca mrežu dalje u potrazi za mirnim plažama i povijesnim znamenitostima bez nepreglednih redova. Trend takozvanih cool ljetovanja usmjerava putnike prema manje poznatim regijama gdje priroda, gastronomija i autentično iskustvo i dalje igraju glavnu ulogu.

Hrvatski i slovenski aduti Iako su Dubrovnik i popularni dalmatinski otoci odavno upisani na globalnu turističku kartu, Hrvatska je puna neistraženih mjesta. Kvarnerski zaljev privlači one željne aktivnijeg i zdravijeg odmora. Otok Lošinj nudi kilometre pješačkih i biciklističkih staza uz šljunčane plaže, a krstarenje zaljevom uz promatranje dupina i posjet mirnijem Cresu idealan je bijeg od klasične vreve, savjetuje britanski The Telegraph. Također, sve više turista otkriva unutrašnjost Istre, divlje uvale južnog Brača te slikovita ribarska sela na dalmatinskoj obali u kojima vrijeme kao da je stalo.

Sličan trend bilježi i susjedna Slovenija. Dok Ljubljana i kultno Bledsko jezero ljeti pucaju po šavovima, oni upućeniji okreću se Vipavskoj dolini. Smještena blizu granice s Italijom, ova je regija savršena za gastro nomade; nudi obiteljske vinograde, degustacije na Vinskom vlaku, skrivene dvorce u stijenama te vrhunski pršut i kozji sir spravljen po stoljetnim recepturama. Sjever Albanije Na valu rasta mediteranskog turizma Albanija bilježi ogroman bum. Ipak, dok se jug zemlje bori s betonizacijom i masovnom gradnjom novih hotela, njezin planinski sjever ostaje netaknut. Destinacije poput Nacionalnog parka Theth i doline Valbone nazivaju albanskim Alpama, a nude impresivne pašnjake, čiste rijeke i prazne planinarske staze kojima dominiraju tek tradicionalna seoska domaćinstva.

Cijene su ondje još uvijek osjetno niže od europskog prosjeka, a putnici uz netaknutu prirodu mogu vidjeti i zloglasne betonske bunkere iz doba Envera Hoxhe. Nezaobilazna postaja je i Skadar, grad na istoimenom jezeru u kojem su sačuvane zidine stare preko dvije tisuće godina. Od francuskih laguna do Grčke i Portugala Oni koji preferiraju klasične destinacije u mirnijem ruhu, također imaju odličan izbor. U Francuskoj savjetuju posjet oazi u Arcachonu, zaljevu poznatom po uzgajalištima kamenica i divljim dinama, ali i na otočiću Cavallo kraj Korzike gdje su automobili strogo zabranjeni.