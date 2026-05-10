bez MILOSTI

Nitko prije nje to nije učinio: Kate Middleton odbila pustiti princa Andrewa čak i na sporedna vrata

G.R.

10.05.2026 u 13:56

Kate Middleton
Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Bionic
Reading

Princeza od Walesa, Kate Middleton, prva je članica britanske kraljevske obitelji koja je potpuno okrenula leđa osramoćenom bivšem princu Andrewu. Nova biografija otkriva kako je buduća kraljica još prije uhićenja odbila svaku komunikaciju s Andrewom na obiteljskim okupljanjima, zabranivši mu čak i ulazak na sporedna vrata tijekom praznika

Nakon niza skandala povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, koji su u veljači ove godine kulminirali uhićenjem Andrewa Mountbatten-Windsora, u javnost cure novi detalji o narušenim odnosima unutar kraljevske obitelji. U nedavnom ekskluzivnom intervjuu za Page Six, kraljevski biograf Christopher Andersen potvrdio je da je Kate Middleton prerezala sve veze, ne pokazujući nimalo suosjećanja prema posrnulom stricu svoga supruga.

vezane vijesti

Prva koja mu je okrenula leđa

Autor knjige 'Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen' jasan je oko toga tko je prvi potegnuo radikalan potez u obitelji. 'Ona je prva članica kraljevske obitelji koja ga je odbacila, koja mu je okrenula leđa', objasnio je Andersen.

Princeza od Walesa navodno je izričito zabranila Andrewu prisustvovanje njezinom tradicionalnom božićnom koncertu u Westminsterskoj opatiji.

'Tražio je, preko posrednika, može li se nekako ušuljati na sporedna vrata', ispričao je Andersen novinarima i dodao da je Andrew od Kate dobio vrlo izravan odgovor: 'Ne, ne želimo tvoje lice pred kamerama.'

Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
  • Kate Middleton
Kate Middleton Izvor: Profimedia / Autor: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

'Ona gleda unaprijed'

Princeza je za ovakav drastičan rez imala vrlo jasne i promišljene razloge, tvrdi Andersen. Buduća britanska kraljica itekako je svjesna težine i posljedica sramotnih otkrića o Andrewovoj povezanosti s osuđenim pedofilom Epsteinom i optužbama Virginije Giuffre.

'Kate gleda unaprijed. Svjesna je da je supruga budućeg monarha, ali i majka budućeg monarha, 12-godišnjeg princa Georgea', pojasnio je biograf, zaključivši da Kate jednostavno ne želi dopustiti da se monarhija ukalja sramotnim asocijacijama.

Kate Middleton i princ William
  • Kate Middleton i princ William
  • Kate Middleton i princ William
  • Kate Middleton i princ William
  • Kate Middleton i princ William
Kate Middleton i princ William Izvor: Profimedia / Autor: Aaron Chown / PA ROTA - B68 / Avalon / Profimedia

Da je princezin čvrst stav rezultirao trajnim izbacivanjem, dokazuje i to što je, upravo pod pritiskom Williama i Kate, kralj Charles u listopadu prošle godine bratu trajno oduzeo titule princa. Podsjetimo, Andrew je uhićen u veljači ove godine na svoj 66. rođendan zbog sumnje na zlouporabu položaja u javnoj službi, postavši tako prvi član kraljevske obitelji koji je priveden u modernoj povijesti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
bez MILOSTI

bez MILOSTI

Nitko prije nje to nije učinio: Kate Middleton odbila pustiti princa Andrewa čak i na sporedna vrata
RODITELJI NA UDARU

RODITELJI NA UDARU

Izostanci iz škole i noćni provodi: Otkriveno što Victoria Beckham zapravo sprema za kćer
SJEĆANJE NA KOLEGU

SJEĆANJE NA KOLEGU

Sanja Doležal oglasila se povodom rođendana i sve dirnula: 'Nazdravit ćemo za našeg Marinka'

najpopularnije

Još vijesti