Nitko prije nje to nije učinio: Kate Middleton odbila pustiti princa Andrewa čak i na sporedna vrata

Nakon niza skandala povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, koji su u veljači ove godine kulminirali uhićenjem Andrewa Mountbatten-Windsora , u javnost cure novi detalji o narušenim odnosima unutar kraljevske obitelji. U nedavnom ekskluzivnom intervjuu za Page Six, kraljevski biograf Christopher Andersen potvrdio je da je Kate Middleton prerezala sve veze, ne pokazujući nimalo suosjećanja prema posrnulom stricu svoga supruga.

Prva koja mu je okrenula leđa

Autor knjige 'Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen' jasan je oko toga tko je prvi potegnuo radikalan potez u obitelji. 'Ona je prva članica kraljevske obitelji koja ga je odbacila, koja mu je okrenula leđa', objasnio je Andersen.

Princeza od Walesa navodno je izričito zabranila Andrewu prisustvovanje njezinom tradicionalnom božićnom koncertu u Westminsterskoj opatiji.

'Tražio je, preko posrednika, može li se nekako ušuljati na sporedna vrata', ispričao je Andersen novinarima i dodao da je Andrew od Kate dobio vrlo izravan odgovor: 'Ne, ne želimo tvoje lice pred kamerama.'