Nitko prije nje to nije učinio: Kate Middleton odbila pustiti princa Andrewa čak i na sporedna vrata

Princeza od Walesa, Kate Middleton, prva je članica britanske kraljevske obitelji koja je potpuno okrenula leđa osramoćenom bivšem princu Andrewu. Nova biografija otkriva kako je buduća kraljica još prije uhićenja odbila svaku komunikaciju s Andrewom na obiteljskim okupljanjima, zabranivši mu čak i ulazak na sporedna vrata tijekom praznika
Nakon niza skandala povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, koji su u veljači ove godine kulminirali uhićenjem Andrewa Mountbatten-Windsora, u javnost cure novi detalji o narušenim odnosima unutar kraljevske obitelji. U nedavnom ekskluzivnom intervjuu za Page Six, kraljevski biograf Christopher Andersen potvrdio je da je Kate Middleton prerezala sve veze, ne pokazujući nimalo suosjećanja prema posrnulom stricu svoga supruga.
Prva koja mu je okrenula leđa
Autor knjige 'Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will be Queen' jasan je oko toga tko je prvi potegnuo radikalan potez u obitelji. 'Ona je prva članica kraljevske obitelji koja ga je odbacila, koja mu je okrenula leđa', objasnio je Andersen.
Princeza od Walesa navodno je izričito zabranila Andrewu prisustvovanje njezinom tradicionalnom božićnom koncertu u Westminsterskoj opatiji.
'Tražio je, preko posrednika, može li se nekako ušuljati na sporedna vrata', ispričao je Andersen novinarima i dodao da je Andrew od Kate dobio vrlo izravan odgovor: 'Ne, ne želimo tvoje lice pred kamerama.'
'Ona gleda unaprijed'
Princeza je za ovakav drastičan rez imala vrlo jasne i promišljene razloge, tvrdi Andersen. Buduća britanska kraljica itekako je svjesna težine i posljedica sramotnih otkrića o Andrewovoj povezanosti s osuđenim pedofilom Epsteinom i optužbama Virginije Giuffre.
'Kate gleda unaprijed. Svjesna je da je supruga budućeg monarha, ali i majka budućeg monarha, 12-godišnjeg princa Georgea', pojasnio je biograf, zaključivši da Kate jednostavno ne želi dopustiti da se monarhija ukalja sramotnim asocijacijama.
Da je princezin čvrst stav rezultirao trajnim izbacivanjem, dokazuje i to što je, upravo pod pritiskom Williama i Kate, kralj Charles u listopadu prošle godine bratu trajno oduzeo titule princa. Podsjetimo, Andrew je uhićen u veljači ove godine na svoj 66. rođendan zbog sumnje na zlouporabu položaja u javnoj službi, postavši tako prvi član kraljevske obitelji koji je priveden u modernoj povijesti.