Izostanci iz škole i noćni provodi: Otkriveno što Victoria Beckham zapravo sprema za kćer

Iako ima samo 14 godina i nalazi se usred priprema za završne ispite, kći najslavnijeg britanskog para živi potpuno drugačijim tempom od svojih vršnjaka. Nedavno putovanje Harper Beckham u New York s majkom, koje je opravdano kao 'radno iskustvo', te kasni noćni izlasci radnim danom, izazvali su zgražanje na društvenim mrežama. Ipak, obitelj Beckham ne odustaje od plana da Harper uskoro lansira vlastiti kozmetički brend od kojeg očekuju milijunsku zaradu, i to prije nego što uopće završi školu.

Pitanje obrazovanja i prioriteta mlade Harper postalo je goruća tema nakon što je krajem prošlog mjeseca s majkom otputovala u New York kako bi praćenjem u stopu učila o poslu, promovirajući pritom njezinu novu liniju odjeće i parfema. Mnogi su se otvoreno zapitali zašto djevojčica nije na nastavi, no pravi šok uslijedio je tek po povratku u London.

Harper je snimljena u noćnom provodu u jednom restoranu sa starijim bratom Romeom, i to u četvrtak, usred radnog i školskog tjedna. Iako je povod navodno bio rođendan njezinog djeda, javnosti je zasmetao takav 'odrasli' stil života i guranje tinejdžerice u svijet showbizza. S druge strane, prijatelji obitelji odlučno je brane, ističući da se nitko ne bi bunio da izostaje zbog sporta.

'Da trenira nogomet pet dana u tjednu, to bi joj oduzimalo puno više vremena, a nitko ne bi ni trepnuo', poručuju izvori bliski obitelji za britanske medije.

Projekt 'HIKU' i majčin snažan PR stroj

Unatoč kritikama da zanemaruju djetinjstvo vlastite kćeri, planovi za njezino poslovno carstvo idu dalje. Harper bi trebala predstaviti svoju liniju proizvoda za njegu kože početkom sljedeće godine, znatno prije polaganja završnih ispita (GCSE). Iako se nagađalo da će se brend zvati 'HIKU by Harper', američki mediji prenose da je zahtjev za registracijom tog imena odbijen.

Kako bi spriječila napade da je njezina kći samo još jedna 'nepo beba' kojoj je uspješna tvrtka servirana na pladnju, Victoria Beckham pokrenula je promišljenu PR kampanju. Nedavno je u jednom podcastu izjavila da je Harper sama došla na ideju o biznisu nakon što je zbog loših proizvoda dobila teške akne te da u razvoju kozmetike izravno surađuje s dermatolozima i majčinim stručnim timom.