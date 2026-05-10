Izostanci iz škole i noćni provodi: Otkriveno što Victoria Beckham zapravo sprema za kćer

Harper Beckham sve više izostaje iz školskih klupa kako bi se posvetila stvaranju vlastitog kozmetičkog carstva, ali i noćnim izlascima. Zbog njezinog ubrzanog ulaska u svijet odraslih i preskakanja tipičnih tinejdžerskih obaveza, Victoria i David Beckham našli su se na meti oštrih kritika britanske javnosti
Iako ima samo 14 godina i nalazi se usred priprema za završne ispite, kći najslavnijeg britanskog para živi potpuno drugačijim tempom od svojih vršnjaka. Nedavno putovanje Harper Beckham u New York s majkom, koje je opravdano kao 'radno iskustvo', te kasni noćni izlasci radnim danom, izazvali su zgražanje na društvenim mrežama. Ipak, obitelj Beckham ne odustaje od plana da Harper uskoro lansira vlastiti kozmetički brend od kojeg očekuju milijunsku zaradu, i to prije nego što uopće završi školu.
Noćni izlasci umjesto domaćih zadaća
Pitanje obrazovanja i prioriteta mlade Harper postalo je goruća tema nakon što je krajem prošlog mjeseca s majkom otputovala u New York kako bi praćenjem u stopu učila o poslu, promovirajući pritom njezinu novu liniju odjeće i parfema. Mnogi su se otvoreno zapitali zašto djevojčica nije na nastavi, no pravi šok uslijedio je tek po povratku u London.
Harper je snimljena u noćnom provodu u jednom restoranu sa starijim bratom Romeom, i to u četvrtak, usred radnog i školskog tjedna. Iako je povod navodno bio rođendan njezinog djeda, javnosti je zasmetao takav 'odrasli' stil života i guranje tinejdžerice u svijet showbizza. S druge strane, prijatelji obitelji odlučno je brane, ističući da se nitko ne bi bunio da izostaje zbog sporta.
'Da trenira nogomet pet dana u tjednu, to bi joj oduzimalo puno više vremena, a nitko ne bi ni trepnuo', poručuju izvori bliski obitelji za britanske medije.
Projekt 'HIKU' i majčin snažan PR stroj
Unatoč kritikama da zanemaruju djetinjstvo vlastite kćeri, planovi za njezino poslovno carstvo idu dalje. Harper bi trebala predstaviti svoju liniju proizvoda za njegu kože početkom sljedeće godine, znatno prije polaganja završnih ispita (GCSE). Iako se nagađalo da će se brend zvati 'HIKU by Harper', američki mediji prenose da je zahtjev za registracijom tog imena odbijen.
Kako bi spriječila napade da je njezina kći samo još jedna 'nepo beba' kojoj je uspješna tvrtka servirana na pladnju, Victoria Beckham pokrenula je promišljenu PR kampanju. Nedavno je u jednom podcastu izjavila da je Harper sama došla na ideju o biznisu nakon što je zbog loših proizvoda dobila teške akne te da u razvoju kozmetike izravno surađuje s dermatolozima i majčinim stručnim timom.
Distanciranje od estetske kirurgije i Kylie Jenner
Obitelj Beckham ima vrlo jasnu viziju uspjeha, a cilj im je ponoviti pothvat Hailey Bieber i njezinog iznimno popularnog brenda 'Rhode'. Istovremeno, Beckhamovi strogo odbacuju bilo kakve usporedbe s Kylie Jenner, koja je također kao najmlađa članica slavne obitelji u tinejdžerskim danima lansirala kozmetiku.
'Harper je potpuno prirodna. Prva stvar na koju pomislite kada vidite Kylie su estetske operacije, fileri i brazilsko podizanje stražnjice. Harper nije takva, ovdje je riječ o njezi kože, a ne o teškoj šminki', izričit je izvor blizak obitelji. Kako bi doprla do svojih vršnjakinja, mlada poduzetnica uskoro planira otključati svoj privatni profil na Instagramu za javnost te pokrenuti TikTok račun na kojem će dijeliti savjete, što je taktika kojom je i njezina majka prodala tisuće komada vlastite šminke.