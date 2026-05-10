'NEDJELJOM U 2'

Ivana Radaljac Krušlin otkrila kako ju je Denis Latin ‘zarobio’ na HRT-u

I. B.

10.05.2026 u 16:25

Ivana Radaljac Krušlin u emisiji 'Nedjeljom u 2'
Ivana Radaljac Krušlin u emisiji 'Nedjeljom u 2' Izvor: Društvene mreže / Autor: HRT screenshot
Bionic
Reading

U posebnom izdanju emisije 'Nedjeljom u 2' novinarka Hrvatskog radija Ivana Radaljac Krušlin otvoreno je govorila o svojim počecima, radijskim uzorima i reportažama koje su joj promijenile pogled na život. Prisjetila se i susreta s Denisom Latinom koji joj je obilježio početak televizijske karijere

Gostujući uz Danielu Trbović i Zorana Vakulu kod Aleksandra Stankovića, Radaljac Krušlin podijelila je niz osobnih i profesionalnih iskustava – od prvih dana na lokalnoj televiziji u Pločama do rada na najtežim socijalnim temama i emisijama o mentalnom zdravlju.

‘Radio je kazalište za uši’

Ivana Radaljac Krušlin otkrila je da je ljubav prema medijima razvila još u djetinjstvu zahvaljujući ocu koji je redovito pratio informativni program. Iako je prve televizijske korake napravila na lokalnoj televiziji u Pločama, kaže da joj je radio oduvijek bio bliži.

‘Radio je kazalište za uši. To je prostor gdje mogu kreativnost izraziti puno bolje nego na televiziji. Radio je brži, konkretniji i može biti puno bliži ljudima’, rekla je.

vezane vijesti

Prisjetila se i poznanstva s Denisom Latinom, kojeg je upoznala dok su zajedno vodili jedan festival u njezinu rodnom kraju. Godinama kasnije slučajno su se sreli na zagrebačkom Glavnom kolodvoru.

‘Čovjek me prepoznao, što mi je bio potpuni šok. Rekao mi je da dođem na televiziju i odveo me u službu za jezik i govor. Tamo su me 'zarobili' na tri godine jer sam kao Dalmatinka imala krive naglaske’, ispričala je kroz smijeh.

Reportaže koje su joj promijenile život

Posebno emotivno govorila je o reportažama s ljudima na društvenoj margini. Kaže da nikada nije tražila senzaciju, nego ljudske priče i razloge zbog kojih netko završi na ulici ili u teškim životnim okolnostima.

Prisjetila se koliko joj je teško bilo pronaći sugovornike među beskućnicima i prostitutkama jer nije željela narušiti njihovo dostojanstvo.

‘Naučila sam da svakoga može dočekati takva priča. Jedna bolest, kredit ili nekoliko loših odluka i gotovo – na ulici si’, rekla je.

Dodala je kako su je upravo takvi razgovori naučili poniznosti i zahvalnosti prema svakodnevnim stvarima koje ljudi često uzimaju zdravo za gotovo.

Ivana Radaljac Krušlin
  • Ivana Radaljac Krušlin
  • Ivana Radaljac Krušlin i Željko Krušlin Kruška
  • Ivana Radaljac Krušlin i Željko Krušlin Kruška
  • Ivana Radaljac Krušlin
  • Ivana Radaljac Krušlin
Ivana Radaljac Krušlin i Željko Krušlin Kruška Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL

‘Mladi vide samo atraktivni dio posla’

Radaljac Krušlin osvrnula se i na reporterski posao, priznajući da je često riskirala kako bi bila u središtu događaja. Prisjetila se izvještavanja tijekom prosvjeda, nevremena i atentata na Ivu Pukanića, kada se slučajno našla vrlo blizu mjesta eksplozije.

Posljednjih godina posebno je posvećena emisijama o mentalnom zdravlju na Hrvatskom radiju. Smatra da su ljudi danas otvoreniji prema tim temama, ali upozorava da stigma i dalje postoji, osobito u manjim sredinama.

Na pitanje bi li mladima preporučila novinarstvo odgovorila je da mnogi vide samo glamurozan dio profesije.

‘Mladi uglavnom vide vođenje Dnevnika i televiziju, ali ne vide koliko rada, odricanja i neugodnih situacija stoji iza ovog posla’, poručila je.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MATEA ELEZOVIĆ BRDAR

MATEA ELEZOVIĆ BRDAR

'Kada bih poslušala svakoga, dobila bih 10.000 savjeta': Glumica otkriva zašto sluša samo rijetke
STIGLI NA SFERAKON

STIGLI NA SFERAKON

Zvijezde filmova o Harryju Potteru oduševile obožavatelje u Zagrebu
'NEDJELJOM U 2'

'NEDJELJOM U 2'

Daniela Trbović otvoreno o HRT-u: 'Nikad nisam ušla u studio nepripremljena'

najpopularnije

Još vijesti