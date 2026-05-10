Ivana Radaljac Krušlin otkrila kako ju je Denis Latin ‘zarobio’ na HRT-u

U posebnom izdanju emisije 'Nedjeljom u 2' novinarka Hrvatskog radija Ivana Radaljac Krušlin otvoreno je govorila o svojim počecima, radijskim uzorima i reportažama koje su joj promijenile pogled na život. Prisjetila se i susreta s Denisom Latinom koji joj je obilježio početak televizijske karijere

Gostujući uz Danielu Trbović i Zorana Vakulu kod Aleksandra Stankovića, Radaljac Krušlin podijelila je niz osobnih i profesionalnih iskustava – od prvih dana na lokalnoj televiziji u Pločama do rada na najtežim socijalnim temama i emisijama o mentalnom zdravlju. ‘Radio je kazalište za uši’ Ivana Radaljac Krušlin otkrila je da je ljubav prema medijima razvila još u djetinjstvu zahvaljujući ocu koji je redovito pratio informativni program. Iako je prve televizijske korake napravila na lokalnoj televiziji u Pločama, kaže da joj je radio oduvijek bio bliži. ‘Radio je kazalište za uši. To je prostor gdje mogu kreativnost izraziti puno bolje nego na televiziji. Radio je brži, konkretniji i može biti puno bliži ljudima’, rekla je.

Prisjetila se i poznanstva s Denisom Latinom, kojeg je upoznala dok su zajedno vodili jedan festival u njezinu rodnom kraju. Godinama kasnije slučajno su se sreli na zagrebačkom Glavnom kolodvoru. ‘Čovjek me prepoznao, što mi je bio potpuni šok. Rekao mi je da dođem na televiziju i odveo me u službu za jezik i govor. Tamo su me 'zarobili' na tri godine jer sam kao Dalmatinka imala krive naglaske’, ispričala je kroz smijeh. Reportaže koje su joj promijenile život Posebno emotivno govorila je o reportažama s ljudima na društvenoj margini. Kaže da nikada nije tražila senzaciju, nego ljudske priče i razloge zbog kojih netko završi na ulici ili u teškim životnim okolnostima.

Prisjetila se koliko joj je teško bilo pronaći sugovornike među beskućnicima i prostitutkama jer nije željela narušiti njihovo dostojanstvo. ‘Naučila sam da svakoga može dočekati takva priča. Jedna bolest, kredit ili nekoliko loših odluka i gotovo – na ulici si’, rekla je. Dodala je kako su je upravo takvi razgovori naučili poniznosti i zahvalnosti prema svakodnevnim stvarima koje ljudi često uzimaju zdravo za gotovo.

Ivana Radaljac Krušlin i Željko Krušlin Kruška Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL