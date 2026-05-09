Dugo ih nismo vidjeli: Natalija Prica i Lada Szabo Kajfež ukrale sve poglede na gala proslavi

Brojni prijatelji, suradnici i gosti iz zemlje i inozemstva okupili su se kako bi uveličali obljetnicu kluba poznatog po hvalevrijednim dobrotvornim akcijama. Među uzvanicima posebno su se istaknula i neka poznata lica koja vješto doziraju svoja pojavljivanja u zagrebačkom društvenom životu.

Natalija Prica zablistala je u dugoj, elegantnoj sivkastoj haljini bez rukava. Raskošan kroj bio je obogaćen upečatljivim srebrnim cvjetnim aplikacijama, a gornji dio haljine krasili su decentni prozirni detalji koji su vizualno izdužili siluetu. Svoj glamurozni look upotpunila je jednostavnom srebrnom pismo-torbicom i savršeno stiliziranim holivudskim valovima.

S druge strane, Lada Szabo Kajfež odlučila se za provjerenu klasiku: crnu maksi haljinu otmjenog kroja, preko koje je prebacila upečatljiv kratki srebrni sako. Njezin stajling dodatno je podignula bordo prošivena Chanel torbica sa zlatnim lancem, dok su srebrne salonke zaokružile ovaj sofisticirani večernji izlazak.

'Budi dobar čovjek'

'Već 15 godina Rotary klub Zagreb Zrinjevac djeluje pod motom 'Budi dobar čovjek', povezujući druženje i služenje srcem, s posebnim naglaskom na pomoć najranjivijima u našoj zajednici. U godini kada slavimo 15. obljetnicu usredotočili smo se na pomoć mladima koji izlaze iz sustava socijalne skrbi. Sretni smo što se na našoj proslavi okupilo toliko puno rotarijanaca i drugih naših prijatelja', izjavila je predsjednica Kluba Petra Boić Petrač.

Važnost ovakvih okupljanja naglasio je i guverner hrvatskog Rotary Districta 1913, Tomislav Paškvalin. 'Bavio sam se sportom pa tako znam da su za uspjeh bilo kojeg kolektiva ključni ljudi. Kao što je u sportu sve mjerljivo krajnjim rezultatom, tako je i u rotarijanskom djelovanju mjerljivo koliko je neki klub pomogao društvenoj zajednici u kojoj djeluje, a ovi rezultati u 15 godina govore sami za sebe', istaknuo je bivši proslavljeni sportaš.