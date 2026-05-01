TRAVANJ NAS JE 'PREVARIO'

Zoran Vakula objavio prognozu za svibanj: Evo što nas čeka

M.Č.

01.05.2026 u 08:34

Izvor: Screenshot / Autor: HRT
Preliminarni podaci pokazuju da je srednja mjesečna temperatura u većini Hrvatske bila viša od prosjeka, na jugu i oko 2 °C. Time se još jednom potvrdila dugoročna prognoza

Iako je završetak mjeseca donio svježinu, pa i hladnoću, uz snijeg u planinama i jaku buru na Jadranu, veći dio travnja bio je razmjerno topao, osobito na obali, objavio je meteorolog Zoran Vakula na HRT-u.

Već sada je jasno da će travanj na nekim postajama biti pri vrhu najtoplijih: u Gospiću osmi, Splitu četvrti, Rijeci treći, a u Dubrovniku drugi najtopliji, odmah iza 2018. godine. Tek rijetko, ponajviše na sjeveru kopna, moguće je blago odstupanje prema hladnijem.

Suša obilježila mjesec

Osim topline, travanj je obilježila i suša. Na mnogim mjestima bio je vrlo, ponegdje i ekstremno suh. U Rijeci je zabilježena četvrta najmanja količina oborine u povijesti mjerenja, a u Osijeku, Splitu i Dubrovniku treća najmanja.

Ipak, bilo je iznimki – na zapadu i jugu Istre, primjerice u Poreču, Rovinju i Puli, palo je i više kiše nego inače, ponajviše zbog jačih pljuskova sredinom mjeseca.

Od početka godine je toplije, često i kišovitije

Unatoč sušnom travnju, od siječnja do kraja travnja u većini Hrvatske zabilježen je višak oborine. U Zagrebu (Maksimir) to razdoblje je na 19. mjestu po količini od 1949., a u Dubrovniku na 17. mjestu od 1961. godine, dok je u Rijeci količina blizu prosjeka.

Temperaturno je odstupanje još izraženije; u većini zemlje 1 do 2 °C iznad prosjeka. Zagreb i Gospić imaju šestu najtopliju prvu trećinu godine, Rijeka petu, Split četvrtu, a Dubrovnik treću, iza 2024. i 2014.

Što donosi svibanj?

Zbog topline i vlage vegetacija je već uznapredovala, pa su biljke osjetljivije na mraz. 'U pučkom vremenoslovlju zato se posebno prate “ledeni sveci” (11. – 15. svibnja), kada su štete od mraza nekad bile česte', objašnjava Vakula. Prema trenutačnim prognozama, ove godine je mala vjerojatnost mraza u tom razdoblju, ali promjene su moguće pa treba pratiti kratkoročne prognoze.

Sljedećih dana sigurno dolazi zatopljenje, uz temperature i oko 25 °C. Ipak, još tijekom vikenda postoji mogućnost slabijeg mraza pri tlu. Do ponedjeljka će biti suho, a potom raste vjerojatnost kiše.

Bit će više topline nego hladnoće

Sezonske prognoze i dalje upućuju na barem prosječne, često i više temperature u idućim mjesecima, pa je mala vjerojatnost dugotrajnijih hladnijih razdoblja.

No, tu treba stati s očekivanjima; dugoročne prognoze imaju ograničenja. Unatoč želji za preciznošću, atmosfera je kaotičan sustav i pouzdano prognoziranje ponekad je izazovno čak i nekoliko dana unaprijed, pa senzacionalističke najave treba uzeti s oprezom.

