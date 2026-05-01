Zoran Vakula objavio prognozu za svibanj: Evo što nas čeka

Iako je završetak mjeseca donio svježinu, pa i hladnoću, uz snijeg u planinama i jaku buru na Jadranu, veći dio travnja bio je razmjerno topao, osobito na obali, objavio je meteorolog Zoran Vakula na HRT-u.

Već sada je jasno da će travanj na nekim postajama biti pri vrhu najtoplijih: u Gospiću osmi, Splitu četvrti, Rijeci treći, a u Dubrovniku drugi najtopliji, odmah iza 2018. godine. Tek rijetko, ponajviše na sjeveru kopna, moguće je blago odstupanje prema hladnijem.

Suša obilježila mjesec

Osim topline, travanj je obilježila i suša. Na mnogim mjestima bio je vrlo, ponegdje i ekstremno suh. U Rijeci je zabilježena četvrta najmanja količina oborine u povijesti mjerenja, a u Osijeku, Splitu i Dubrovniku treća najmanja.

Ipak, bilo je iznimki – na zapadu i jugu Istre, primjerice u Poreču, Rovinju i Puli, palo je i više kiše nego inače, ponajviše zbog jačih pljuskova sredinom mjeseca.

Od početka godine je toplije, često i kišovitije

Unatoč sušnom travnju, od siječnja do kraja travnja u većini Hrvatske zabilježen je višak oborine. U Zagrebu (Maksimir) to razdoblje je na 19. mjestu po količini od 1949., a u Dubrovniku na 17. mjestu od 1961. godine, dok je u Rijeci količina blizu prosjeka.

Temperaturno je odstupanje još izraženije; u većini zemlje 1 do 2 °C iznad prosjeka. Zagreb i Gospić imaju šestu najtopliju prvu trećinu godine, Rijeka petu, Split četvrtu, a Dubrovnik treću, iza 2024. i 2014.