'NEDJELJOM U 2'

Daniela Trbović otvoreno o HRT-u: 'Nikad nisam ušla u studio nepripremljena'

I. B.

10.05.2026 u 15:47

Daniela Trbović u emisiji 'Nedjeljom u 2'
Daniela Trbović u emisiji 'Nedjeljom u 2' Izvor: Društvene mreže / Autor: HRT screenshot
U emisiji 'Nedjeljom u 2' Aleksandar Stanković ugostio je troje dugogodišnjih lica HRT-a - Danielu Trbović, Zorana Vakulu i Ivanu Radaljac Krušlin. Razgovor je donio niz osobnih i profesionalnih prisjećanja, od prvih televizijskih koraka do promjena koje su obilježile domaću televiziju

Daniela Trbović posebno se osvrnula na svoje početke, televizijske uzore i način na koji je gradila voditeljski stil. Prisjetila se i vremena kada je televizija, kako kaže, bila 'kućni oltar', a televizijska lica imala gotovo kultni status.

Trbović je govorila o djetinjstvu i emisijama koje su se nekad gledale u obiteljskom okruženju, prisjećajući se serije 'Gradić Peyton', ali i televizijskih imena koja su na nju ostavila snažan dojam.

'Kad sam uživo vidjela Helgu Vlahović, Vesnu Spinčić Prelog, Jasminu Nikić, Kseniju Urlić, Željku Fattorini i Olivera Mlakara, bila sam onako: dišem isti zrak. Sve su mi te tete na televiziji, moje bivše kolegice i najljepša lica televizije, kad je televizija bila kućni oltar, bile prekrasne', rekla je.

Prisjetila se i svojih plesnih dana iz sredine osamdesetih, kada je nastupala u produkcijama Kazališta Komedija kao članica Studija za suvremeni ples. Otkrila je i da je jedno vrijeme studirala medicinu, no na kraju je ipak ostala u medijima.

'Ne moramo stalno biti nice and sleazy'

Govoreći o radu s gostima i vođenju emisija, Trbović je istaknula da nikada nije bježala od humora i lagane provokacije, ali da joj je uvijek bilo važno zadržati mjeru.

'Politiku neću u moju butigu, mi smo zabavni program, ali uvijek se možeš poigrati na svoj račun i na račun gosta. Možeš lagano plesati na toj ivici. Ne moramo stalno biti nice and sleazy, možemo biti nice and easy i ponekad bocnuti, ali ne maliciozno, nego simpatično, da se gost opusti', rekla je.

Daniela Trbović Izvor: Cropix / Autor: Marko Miscevic / Cropix, Antonio Balic / CROPIX

Kao projekte koje je najviše voljela izdvojila je razgovorne emisije i 'Najslabiju kariku', emisiju po kojoj je mnogi i danas pamte. Otkrila je i da je tijekom godina dobivala ponude drugih televizija, no nije ih prihvatila jer joj je odgovarao format koji je radila i nikada se nije vidjela kao osoba koja se agresivno nameće na tržištu.

'Nikad nisam ušla u studio nepripremljena'

Govoreći o televizijskom poslu, Trbović je naglasila da za dugotrajnu karijeru nisu dovoljni samo talent i pojava.

'Nikad nisam ušla u studio nepripremljena', poručila je, dodajući kako prava spontanost dolazi upravo iz temeljite pripreme i iskrenog interesa za ljude i teme.

Kazala je i da danas najviše prati britanske humoristične i kriminalističke serije te skandinavske krimiće, koje često gleda kasno navečer. Dotaknula se i mirovine, rekavši kako joj je teško povjerovati da je gotovo polovicu postojanja HRT-a provela radeći upravo na HRT-u.

Pred kraj emisije osvrnula se i na Zorana Vakulu, s kojim je neko vrijeme dijelila radni prostor.

'I tad je bio naočit i obećavao je', našalila se Trbović.

