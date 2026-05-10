Zvijezde filmova o Harryju Potteru oduševile obožavatelje u Zagrebu

U Zagreb su stigli Josh Herdman i Stanislav Yanevski , glumci koje publika pamti po ulogama Gregoryja Goylea i Viktora Kruma u kultnom filmskom serijalu 'Harry Potter' . Njihov dolazak obilježio je ovogodišnji SFeraKon, najstariju i najveću konvenciju znanstvene fantastike u ovom dijelu Europe.

Tijekom trodnevnog programa posjetitelji su imali priliku fotografirati se s glumcima, sudjelovati na panelima i druženjima te poslušati priče iza kulisa jednog od najuspješnijih filmskih franšiza svih vremena.

Redovi za fotografije i autograme

Najveće zanimanje izazvali su upravo susreti s glumcima iz 'Harry Pottera'. Obožavatelji svih generacija čekali su u redovima za fotografije, autograme i kratka druženja, a mnogi su na konvenciju stigli odjeveni kao omiljeni likovi iz čarobnjačkog svijeta.