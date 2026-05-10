Zvijezde filmova o Harryju Potteru oduševile obožavatelje u Zagrebu

Zvijezde filmskog serijala 'Harry Potter' izazvale su veliku pomamu među domaćim fanovima na ovogodišnjem SFeraKonu u Zagrebu
U Zagreb su stigli Josh Herdman i Stanislav Yanevski, glumci koje publika pamti po ulogama Gregoryja Goylea i Viktora Kruma u kultnom filmskom serijalu 'Harry Potter'. Njihov dolazak obilježio je ovogodišnji SFeraKon, najstariju i najveću konvenciju znanstvene fantastike u ovom dijelu Europe.
Tijekom trodnevnog programa posjetitelji su imali priliku fotografirati se s glumcima, sudjelovati na panelima i druženjima te poslušati priče iza kulisa jednog od najuspješnijih filmskih franšiza svih vremena.
Redovi za fotografije i autograme
Najveće zanimanje izazvali su upravo susreti s glumcima iz 'Harry Pottera'. Obožavatelji svih generacija čekali su u redovima za fotografije, autograme i kratka druženja, a mnogi su na konvenciju stigli odjeveni kao omiljeni likovi iz čarobnjačkog svijeta.
Josh Herdman, koji je nakon filmske karijere dio vremena posvetio MMA-u i borilačkim sportovima, ponovno je privukao veliku pažnju fanova. Stanislav Yanevski, poznat po ulozi Viktora Kruma, tijekom gostovanja govorio je o iskustvu snimanja filma 'Harry Potter i plameni pehar' te o tome kako mu je ta uloga promijenila život.
SFeraKon ponovno okupio tisuće fanova
Ovogodišnji SFeraKon održan je od 8. do 10. svibnja u Zagrebu, a organizatori su i ove godine pripremili bogat program posvećen znanstvenoj fantastici, fantasyju, gamingu i cosplay kulturi. Posjetitelje su čekali paneli, radionice, turniri, društvene igre i natjecanja u cosplayju.
Posebno velik interes vladao je za sadržaje povezane s 'Harry Potterom', uključujući tematske kvizove i radionice inspirirane čarobnjačkim svijetom. Organizatori navode da interes za fantasy sadržajima iz godine u godinu raste, a ovogodišnje izdanje dodatno je pogurao dolazak poznatih glumaca iz filmskog serijala.