Melania Trump otkrila je detalje iz privatnog života sina Barrona

Melania Trump rijetko govori o privatnom životu sina Barrona, no ovoga puta otkrila je detalje iz njegova djetinjstva koje je proveo između Trump Towera i Bijele kuće. Posebno je istaknula snažnu povezanost s bakom Amalijom Knavs, koja je imala važnu ulogu u njegovu odrastanju

Prva dama SAD-a u razgovoru za američke medije prisjetila se obiteljskih trenutaka koje je godinama držala podalje od javnosti. Otkrila je kako je Barron odmalena njegovao slovenske korijene, a upravo su zajednički jezik, kuhanje i obiteljske tradicije dodatno povezali njega i baku. Melania Trump prisjetila se u razgovoru za USA Today kako je odnos između Barrona i Amalije bio 'magičan' te da mu je tijekom odrastanja u Bijeloj kući bila poput druge majke.

'Moja majka bila je oličenje ljubavi i topline, a Barronu baka koja je svaki trenutak ispunjavala radošću i mudrošću', rekla je. 'Svaka priča koju je čitala Barronu poticala je njegovu maštu, a svaka igra koju su zajedno igrali dodatno je jačala njihovu povezanost. Njezina ukusna jela bila su više od same hrane; bila su slavlje zajedništva.'

+2 Amalija Knavs Izvor: Profimedia / Autor: JIM WATSON / AFP / Profimedia

Melania je dodala kako su njih dvoje često razgovarali na Amalijinom materinskom slovenskom jeziku, što ih je dodatno zbližilo. 'Pobrinula se da Barron osjeti snažnu povezanost sa svojim slovenskim korijenima dijeleći s njim knjige i priče iz našeg djetinjstva. Pripremajući tradicionalna slovenska jela, moja majka ne samo da je naš dom ispunjavala predivnim mirisima, nego je Barrona povezivala i s njegovim nasljeđem.' Melania je rođena 1970. godine u slovenskoj Sevnici, a američko državljanstvo dobila je 2006., nakon što se udala za Donalda Trumpa. S vremenom je iz Slovenije u SAD dovela i svoje roditelje, dok je Trumpova politička karijera bila u usponu, a oni su američki državljani postali 2018. godine.

'Često bih čula njihov smijeh i osobno osjećala njihovu radost, znajući da zajedno stvaraju nezaboravne uspomene', dodala je. 'Njihova povezanost bila je toliko posebna. Voljela sam to promatrati.' Na kraju je Melania podijelila i savjet mladim majkama, osvrnuvši se na vlastitu filozofiju odgoja Barrona. 'Obaspite svoju djecu ljubavlju i podrškom te uvijek otvoreno komunicirajte', poručila je. 'Promatrajte ih kao jedinstvene osobe, a ne samo kao produžetak sebe. Potaknite ih da istražuju svoje strasti i poštujte njihove izbore, uključujući njihovu odluku da kažu 'da' ili 'ne'.' Amalija je ostavila snažan trag u obitelji Trump, a njezina smrt u siječnju 2024. godine, u dobi od 78 godina, posebno je pogodila Barrona.

+4 Barron Trump Izvor: EPA / Autor: Chip Somodevilla / POOL