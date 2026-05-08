'TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?'

Milorad stao na povijesnom pitanju za 18 tisuća eura: Biste li vi znali odgovor?

I. B.

08.05.2026 u 09:14

Milorad Podunavac u kvizu 'Tko želi biti milijunaš?'
Milorad Podunavac u kvizu 'Tko želi biti milijunaš?' Izvor: Društvene mreže / Autor: HRT screenshot
Bionic
Reading

Natjecatelj Milorad zaustavio se na pitanju vrijednom 18 tisuća eura u popularnom kvizu 'Tko želi biti milijunaš?', a upravo je povijesni zadatak izazvao najviše reakcija među gledateljima. Pitanje koje ga je natjeralo na odustajanje brzo se proširilo društvenim mrežama

Nova epizoda HRT-ova kviza ponovno je ponudila napetu završnicu i trenutak u kojem je odluka između rizika i sigurnog iznosa presudila daljnji tijek igre. Milorad je do tada igrao sigurno i koncentrirano, no povijesno pitanje za 18 tisuća eura pokazalo se kao prepreka koju nije želio riskirati.

vezane vijesti

Publiku je posebno zaintrigiralo upravo pitanje na kojem je stao, pa su se mnogi nakon emisije okušali u traženju točnog odgovora.

Pitanje za 18.000 eura glasilo je: Tko je bio prvi biološki sin koji je naslijedio oca na mjestu rimskog cara? A: Komod, B: Neron, C: Tit i D: Galba. Da je odgovarao, natjecatelj bi izabrao A: Komod, no točan odgovor bio je C: Tit. Tit je naslijedio oca Vespazijana 79. godine, dok je Komod naslijedio biološkog oca Marka Aurelija tek stotinu godina kasnije, pojasnio je Tarik.

Tko želi biti milijunaš?
  • Tko želi biti milijunaš?
  • Tko želi biti milijunaš?
  • Tko želi biti milijunaš?
  • Tko želi biti milijunaš?
  • Tko želi biti milijunaš?
    +2
Tko želi biti milijunaš? Izvor: Cropix / Autor: Darko Tomas / CROPIX

Povijesno pitanje zaustavilo dobar niz

Milorad je tijekom igre pokazao solidno znanje i mirnoću, a bez većih problema stigao je do iznosa od 18 tisuća eura. Ipak, kada je stiglo pitanje iz povijesti, odlučio je ne riskirati daljnji pad i zaključiti nastup s osvojenim iznosom od 10.000 eura.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VELIKE EMOCIJE

VELIKE EMOCIJE

Princ William izgubio kontrolu na tribinama: Kamere ga ulovile u stanju totalne euforije
ISKRENO PRIZNAO

ISKRENO PRIZNAO

Petar Grašo otkrio kakva je Hana kao majka i koliko pomažu Huljići
'TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?'

'TKO ŽELI BITI MILIJUNAŠ?'

Milorad stao na povijesnom pitanju za 18 tisuća eura: Biste li vi znali odgovor?

najpopularnije

Još vijesti