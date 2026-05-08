Milorad stao na povijesnom pitanju za 18 tisuća eura: Biste li vi znali odgovor?

Nova epizoda HRT-ova kviza ponovno je ponudila napetu završnicu i trenutak u kojem je odluka između rizika i sigurnog iznosa presudila daljnji tijek igre. Milorad je do tada igrao sigurno i koncentrirano, no povijesno pitanje za 18 tisuća eura pokazalo se kao prepreka koju nije želio riskirati.

Publiku je posebno zaintrigiralo upravo pitanje na kojem je stao, pa su se mnogi nakon emisije okušali u traženju točnog odgovora.

Pitanje za 18.000 eura glasilo je: Tko je bio prvi biološki sin koji je naslijedio oca na mjestu rimskog cara? A: Komod, B: Neron, C: Tit i D: Galba. Da je odgovarao, natjecatelj bi izabrao A: Komod, no točan odgovor bio je C: Tit. Tit je naslijedio oca Vespazijana 79. godine, dok je Komod naslijedio biološkog oca Marka Aurelija tek stotinu godina kasnije, pojasnio je Tarik.