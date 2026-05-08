Milorad stao na povijesnom pitanju za 18 tisuća eura: Biste li vi znali odgovor?

Natjecatelj Milorad zaustavio se na pitanju vrijednom 18 tisuća eura u popularnom kvizu 'Tko želi biti milijunaš?', a upravo je povijesni zadatak izazvao najviše reakcija među gledateljima. Pitanje koje ga je natjeralo na odustajanje brzo se proširilo društvenim mrežama
Nova epizoda HRT-ova kviza ponovno je ponudila napetu završnicu i trenutak u kojem je odluka između rizika i sigurnog iznosa presudila daljnji tijek igre. Milorad je do tada igrao sigurno i koncentrirano, no povijesno pitanje za 18 tisuća eura pokazalo se kao prepreka koju nije želio riskirati.
Publiku je posebno zaintrigiralo upravo pitanje na kojem je stao, pa su se mnogi nakon emisije okušali u traženju točnog odgovora.
Pitanje za 18.000 eura glasilo je: Tko je bio prvi biološki sin koji je naslijedio oca na mjestu rimskog cara? A: Komod, B: Neron, C: Tit i D: Galba. Da je odgovarao, natjecatelj bi izabrao A: Komod, no točan odgovor bio je C: Tit. Tit je naslijedio oca Vespazijana 79. godine, dok je Komod naslijedio biološkog oca Marka Aurelija tek stotinu godina kasnije, pojasnio je Tarik.
Povijesno pitanje zaustavilo dobar niz
Milorad je tijekom igre pokazao solidno znanje i mirnoću, a bez većih problema stigao je do iznosa od 18 tisuća eura. Ipak, kada je stiglo pitanje iz povijesti, odlučio je ne riskirati daljnji pad i zaključiti nastup s osvojenim iznosom od 10.000 eura.