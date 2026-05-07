Novi val radikalnih vozačkih promjena u Europskoj uniji: Evo što se sve mijenja

Europska unija službeno je krenula u veliku modernizaciju sustava vozačkih dozvola, a promjene će zahvatiti gotovo sve vozače u Europi. Nova pravila dio su šire strategije povećanja sigurnosti na cestama i smanjenja broja prometnih nesreća.

Jedna od najvećih novosti odnosi se na mlade vozače. Prema novim pravilima, države članice moći će omogućiti vožnju automobila već sa 17 godina, ali uz jedan važan uvjet – mladi vozač morat će biti u pratnji iskusnog vozača do punoljetnosti. Drugim riječima, riječ je o europskoj verziji sustava ‘pratnje’ koji već postoji u nekim državama poput Njemačke i Austrije.

Stroža pravila za početnike

Nova direktiva uvodi i obvezni probni rok za nove vozače u trajanju od najmanje dvije godine. Tijekom tog razdoblja vrijedit će stroža pravila i kazne za prometne prekršaje.

EU posebno cilja mlade vozače jer statistike pokazuju da upravo oni sudjeluju u velikom broju teških prometnih nesreća.

Zabrane vožnje vrijedit će u cijeloj EU

Jedna od najvećih promjena odnosi se na međusobno priznavanje zabrana upravljanja vozilima. To znači da vozač koji izgubi dozvolu u jednoj državi članici više neće moći normalno voziti u drugoj državi EU.

Dosad je upravo to bila jedna od najvećih rupa u sustavu, jer su pojedini vozači nakon zabrane u jednoj zemlji nastavili voziti u drugoj bez većih problema. Nova pravila trebala bi tome stati na kraj.

Digitalna vozačka dozvola postaje standard

Velika novost je i digitalna vozačka dozvola koja će biti dostupna na mobilnim telefonima kroz europski digitalni identitet.

Fizička vozačka dozvola neće nestati, ali će digitalna verzija postati osnovni oblik dokumenta u većini država članica. To bi trebalo olakšati administraciju, obnovu dozvola i korištenje dokumenata u drugim državama EU.

Više kontrole zdravstvene sposobnosti

Nova pravila donose i sustavnije provjere zdravstvene sposobnosti vozača. Države članice dobit će mogućnost češćih kontrola, posebno kod starijih vozača, iako detalji još nisu potpuno definirani.

Cijela reforma dio je europske strategije ‘Vision Zero’, čiji je cilj smanjiti broj poginulih i teško ozlijeđenih na cestama gotovo na nulu do 2050. godine.

Za vozače to znači jedno – više digitalizacije, više nadzora i stroža pravila, ali i pokušaj stvaranja jedinstvenog prometnog sustava na razini cijele Europske unije.