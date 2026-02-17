Zelenski: 'Ako se povučemo iz Donbasa, ljudi mi to nikada ne bi oprostili'

Ukrajinski narod ne bi prihvatio mirovni sporazum koji bi uključivao jednostrano povlačenje Ukrajine iz istočne regije Donbasa i njezino prepuštanje Rusiji, rekao je u intervjuu za Axios ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

Zelenski je za Axios govorio u trenutku kada su se ukrajinski i ruski pregovarači sastali u Ženevi na trećem krugu izravnih pregovora. Glavna točka prijepora je i dalje kontrola nad Donbasom, od kojeg je oko 10 posto još uvijek u ukrajinskim rukama. Zelenski je rekao da su mu američki posrednici Steve Witkoff i Jared Kushner prenijeli da Rusija iskreno želi završiti rat te da bi na toj osnovi trebao koordinirati sa svojim pregovaračkim timom uoči razgovora. No Zelenski je jasno dao do znanja da je znatno pesimističniji. Također je Witkoffu i Kushneru poručio da ga ne bi trebali pokušavati prisiliti da 'proda' viziju mira koju bi njegov narod doživio kao 'neuspješnu priču'.

Zelenski je rekao da 'nije fer' što američki predsjednik Donald Trump javno stalno poziva Ukrajinu, a ne Rusiju, da čini ustupke radi mira. Poručio je da, iako je Trumpu možda lakše vršiti pritisak na Ukrajinu nego na mnogo veću Rusiju, način da se postigne trajni mir nije 'dati pobjedu' ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Trump je u posljednjih nekoliko dana dvaput rekao da je teret na Zelenskom da napravi ustupke. 'Nadam se da je to samo njegova taktika, a ne odluka', rekao je Zelenski za Axios. Zahvalio je Trumpu na mirotvornim naporima te rekao da u razgovorima s Kushnerom i Witkoffom nema vrste pritiska kakav Trump koristi u javnosti. 'Poštujemo se', rekao je, dodajući da 'nije takva osoba' koja se lako slama pod pritiskom. Ponovio je da bi najbolji način za iskorak u teritorijalnom pitanju bio izravan sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Kazao je da je svojem timu naložio da u Ženevi pokrene pitanje sastanka na razini čelnika.

'Ljudi mi nikada ne bi oprostili Donbas' Najveći problem u pregovorima i dalje je pitanje sudbine Donbasa. Zelenski je u 37-minutnom telefonskom intervjuu za Axios, istaknuo da su Washington i Kijev dogovorili da svaki sporazum mora biti stavljen pred ukrajinski narod na referendumu. Ako bi taj sporazum uključivao da se ukrajinska strana jednostavno povuče iz Donbasa, žrtvujući suverenitet i državljanstvo ljudi koji ondje žive, Zelenski je uvjeren da bi bio odbijen. 'Emocionalno, ljudi ovo nikada ne bi oprostili. Nikada. Ne bi oprostili… meni, ne bi oprostili SAD-u', rekao je Zelenski, dodajući da Ukrajinci 'ne mogu razumjeti zašto' bi se od njih tražilo da se odreknu dodatne zemlje. 'Ovo je dio naše zemlje, svi ti građani, zastava, zemlja', rekao je Zelenski. Ako bi sporazum jednostavno zamrznuo sadašnje crte bojišnice u Donbasu, to bi ukrajinski narod prihvatio, smatra Zelenski. 'Mislim da, ako u dokument stavimo … da ostajemo na liniji dodira, mislim da će ljudi to podržati na referendumu. To je moje mišljenje', kazao je. No, problem je što Rusija inzistira da će uzeti cijeli Donbas, bilo pregovorima ili silom. Rješavanje spora na način koji bi obje strane mogle prihvatiti primarni je fokus Witkoffa i Kushnera u razgovorima ovog tjedna.

'Nemamo vremena za ta sr*nja' Rusku delegaciju u Ženevi sada predvodi savjetnik Vladimira Putina Vladimir Medinski. Zelenski strahuje da bi, s promjenom vodstva, ruska strana mogla odugovlačiti razgovore ili ih vratiti na početak kako bi Rusija dobila više vremena na bojištu. Također je primijetio da Medinski, poput Putina, voli filozofirati o 'povijesnim korijenima' rata. 'Nemamo vremena za sva ta sr*nja. Moramo donijeti odluku i moramo završiti rat', rekao je Zelenski. Zelenski je rekao da su vojno-vojni razgovori s Rusijom u Abu Dhabiju bili produktivniji. Rekao je da su se strane uglavnom složile oko mehanizma pod američkim vodstvom za nadzor primirja dronovima, ako do njega dođe.

+3 Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Stringer