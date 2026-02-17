Trump pojačao pritisak: Za Ukrajince bi bilo bolje da to učine - i to brzo

Američki predsjednik Donald Trump vrši pritisak na Moskvu i Kijev da postignu dogovor o okončanju najvećeg rata u Europi od 1945., a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski žali se da se njegova zemlja suočava s golemim pritiskom da napravi ustupke.

Trump je rekao u ponedjeljak da Ukrajina mora pregovarati i "brzo" postići dogovor. „Za Ukrajinu bi bilo bolje da sjedne za pregovarački stol, i to brzo", rekao je američki predsjednik novinarima u zrakoplovu Air Force One u ponedjeljak, tijekom leta za Washington.

Rusija i teritori od kojeg ne odustaju

Rusija zahtijeva da Ukrajina ustupi preostalih 20 posto istočne regije Doneck koje Moskva nije uspjela zauzeti - nešto što Kijev odbija učiniti.

"Ovaj put, ideja je raspraviti širi raspon pitanja, uključujući, zapravo, i ona glavna. Glavna pitanja tiču ​​se i teritorija i svega ostalog vezanog uz zahtjeve koje smo iznijeli", rekao je novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Osim po pitanju teritorija, Rusija i Ukrajina ostaju daleko udaljene i po pitanjima poput toga tko bi trebao kontrolirati nuklearnu elektranu Zaporižje i moguće uloge zapadnih trupa u poslijeratnoj Ukrajini.

Mjesto održavanja premješteno je u Ženevu nakon što je Abu Dhabi bio domaćin dva kruga pregovora koje su obje strane opisale kao konstruktivne, ali koji nisu uspjeli postići nikakav veći napredak osim razmjene zarobljenika.

Ženevski krug događa se samo nekoliko dana prije četvrte godišnjice, 24. veljače, potpune ruske invazije na svog mnogo manjeg susjeda. Deseci tisuća ljudi su ubijeni, milijuni su pobjegli iz svojih domova, a mnogi ukrajinski gradovi, mjesta i sela razoreni su sukobom.

Voditelj ukrajinskog izaslanstva Rustem Umerov rekao je na Telegramu da je njegov tim već u Ženevi i raduje se "konstruktivnom radu i sadržajnim sastancima o sigurnosnim i humanitarnim pitanjima".

Ruske novinske agencije citirale su zrakoplovne izvore koji su rekli da je rusko izaslanstvo otputovalo u Ženevu, na čelu s Vladimirom Medinskim, pomoćnikom predsjednika Vladimira Putina.