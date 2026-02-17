Napeti pregovori traju: 'Što Rusi zapravo žele?'

Uoči početka pregovora u Švicarskoj Rusija je tijekom noći izvela zračne napade diljem Ukrajine , teško oštetivši elektroenergetsku mrežu u južnoj luci Odesi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da su zbog napada deseci tisuća ljudi ostali bez grijanja i vode.

'Razgovori su vrlo napeti', rekao je ruski izvor novinskim agencijama, otkrivši da su pregovori trajali šest sati te da se nastavljaju idući dan.

'Spremni smo se brzo kretati prema vjerodostojnom sporazumu o okončanju rata', poručio je ukrajinski predsjednik u svom noćnom obraćanju, dodajući kako čeka izvješće pregovaračkog tima iz Ženeve.

'Pitanje za Ruse glasi: što oni zapravo žele?'

Glavni ukrajinski pregovarač Rustem Umerov, tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu, priopćio je da su razgovori u utorak bili usredotočeni na 'praktična pitanja i mehanizme mogućih odluka'.

Sastanci u Ženevi slijede nakon dva kruga pregovora u Abu Dabiju koji su završili bez značajnijeg pomaka. Dvije strane i dalje se spore oko ključnih pitanja, posebice oko kontrole teritorija u istočnoj Ukrajini.

Trump potiče Moskvu i Kijev na postizanje sporazuma o okončanju najvećeg rata u Europi od 1945. godine, a Zelenski se pritom žali da je njegova zemlja izložena snažnijem pritisku da pristane na ustupke.

Prije početka pregovora Umerov je umanjio nade u značajniji iskorak, rekavši da ukrajinsko izaslanstvo radi 'bez pretjeranih očekivanja'.

Trumpovu vladu u pregovorima predstavljaju izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner koji istodobno u Ženevi sudjeluju i u neizravnim pregovorima s iranskim dužnosnicima.

Upitan što očekuje od današnjih razgovora s Rusijom, Trump je odgovornost prebacio na Kijev.

'Ukrajini bi bilo bolje da brzo sjedne za stol. To je sve što ću vam reći', izjavio je novinarima u zrakoplovu Air Force One.

Rusija zahtijeva da Ukrajina prepusti preostalih 20 posto istočne regije Donjeck koju Moskva dosad nije uspjela zauzeti, što Kijev odbija, prenosi Reuters.