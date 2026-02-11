zvuči jednostavno

Zelenski: Izbori u Ukrajini tek nakon prekida vatre i sigurnosnih jamstava

V. B./Hina

11.02.2026 u 23:26

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: Screenshot / Autor: X
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u srijedu je rekao da će Ukrajina organizirati izbore tek nakon prekida vatre i dobivanja 'sigurnosnih jamstava', reagirajući time na medijske napise da Kijev uskoro planira održavanje predsjedničkih izbora i referenduma o mirovnom sporazumu

'Izborima ćemo pristupiti kada budu uspostavljena sva potrebna sigurnosna jamstva', istaknuo je Zelenski tijekom virtualne konferencije za novinare. Dodao je kako je to 'vrlo jednostavno postići: uspostavite prekid vatre i bit će izbora'.

Zelenski je time odgovorio na navode Financial Timesa koji je objavio da Ukrajina pod pritiskom Sjedinjenih Država planira prije sredine svibnja organizirati predsjedničke izbore i referendum o potencijalnom mirovnom sporazumu s Rusijom.

Šef NATO-a otvoreno: 'Rusa ima 140 milijuna, nas gotovo milijardu. Tko je jači?' Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Ukrajinski predsjednik u srijedu je demantirao da je Washington zaprijetio uskraćivanjem sigurnosnih jamstava u slučaju neodržavanja izbora.

"Što se tiče prijetnje povlačenjem sigurnosnih jamstava – ne, oni ne prijete povlačenjem", naglasio je Zelenskij o Amerikancima, dodajući da oni ne povezuju sigurnosna jamstva s izborima.

U objavi na platformi X Zelenskij je naveo da su Sjedinjene Države predložile održavanje trećeg kruga izravnih pregovora između Kijeva i Moskve idućeg tjedna u Miamiju, nakon dva ovogodišnja sastanka u Abu Dabiju.

Prema riječima ukrajinskog predsjednika, Kijev je "odmah" prihvatio sastanak na Floridi. 

"Trenutačno, koliko razumijem, Rusija oklijeva", dodao je Zelenskij.   

