Zelenski: Izbori u Ukrajini tek nakon prekida vatre i sigurnosnih jamstava

'Izborima ćemo pristupiti kada budu uspostavljena sva potrebna sigurnosna jamstva', istaknuo je Zelenski tijekom virtualne konferencije za novinare. Dodao je kako je to 'vrlo jednostavno postići: uspostavite prekid vatre i bit će izbora'.

Zelenski je time odgovorio na navode Financial Timesa koji je objavio da Ukrajina pod pritiskom Sjedinjenih Država planira prije sredine svibnja organizirati predsjedničke izbore i referendum o potencijalnom mirovnom sporazumu s Rusijom.