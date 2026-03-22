Više od 180 hrvatskih pomoraca u Perzijskom zaljevu: 'Problema nemaju, ali da je ugodno – nije'

Brodovi s hrvatskim pomorcima većinom su usidreni u Perzijskom zaljevu , a pomorski agenti u stalnom su kontaktu s posadama.

Hormuškim tjesnacem , kroz koji je prije rata dnevno prolazilo oko 140 brodova, danas prolaze tek rijetki. Uglavnom oni koji plove prema Kini, Indiji ili pod iranskom zastavom, dok su ostali na čekanju. Revolucionarna garda zaprijetila je da će Iran potpuno zatvoriti strateški Hormuški tjesnac ako američki predsjednik Donald Trump provede prijetnje usmjerene na iranska energetska postrojenja.

Pomorci pod prijetnjom projektila

Prema dostupnim podacima, u zaljevu se nalaze najmanje 183 hrvatska pomorca, no stvarni broj mogao bi biti i veći jer dio njih nije u evidenciji hrvatskog sustava.

'Situacija je relativno dobra, koliko može biti dobra. Razgovarao sam s dva zapovjednika koji su potvrdili da su svi naši ljudi dobro', rekao je za HRT Roni Krmpotić, zamjenik direktora u agenciji za ukrcaj pomoraca. Ipak, svakodnevica na brodovima daleko je od sigurne.

'Problema nemaju, ali da je ugodno, nije, jer oni svaki dan svjedoče projektilima koji im lete iznad glava, komadima koji padaju u more oko njih, i nije ugodan osjećaj. Međutim, hrane ima i imaju dozvolu da od mora rade slatku vodu', dodao je Krmpotić.

Otežane smjene i povratak

U Hrvatsku se dosad vratilo četrdesetak pomoraca, no smjene posada i dalje su otežane zbog poremećaja u zračnom i kopnenom prometu. Iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova poručuju da se situacija kontinuirano prati te da su diplomatska predstavništva u stalnom kontaktu s pomorcima.

Predsjednik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan ističe da pomorci imaju pravo napustiti brod u ratnoj zoni, ali da je problem organizacija povratka. 'Svaki pomorac ima pravo zatražiti iskrcaj. No to pravo ne znači ništa ako mu ne možete organizirati odlazak do zračne luke ili do Hrvatske. U tom dijelu imamo problem, ali radimo na tome', rekao je Melvan.

Zbog ratnih okolnosti brodovi mijenjaju rute, a kompanije prate razvoj situacije. 'Kompanija je na vrijeme zaustavila brod i, kada je vidjela da se situacija pogoršava, preusmjerila ga. Dva tjedna smo plutali u Indijskom oceanu, a sada je brod preusmjeren prema Suezu', rekao je zapovjednik broda Entoni Franko. Pomorcima na usidrenim brodovima savjetuje se da ostanu u nadgrađu i izbjegavaju kretanje po palubi.

Do kada će blokada trajati i kada će se promet normalizirati i dalje je neizvjesno.