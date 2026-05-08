Erupcija vulkana u Indoneziji odnijela tri života, planinari ignorirali zabranu penjanja

Troje planinara poginulo je nakon erupcije vulkana Dukono na indonezijskom otoku Halmahera, objavile su lokalne vlasti nakon završetka opsežne akcije spašavanja.

Spasioci su pronašli sve preživjele iz skupine od 20 planinara koji su nestali nakon erupcije. Većina ih je evakuirana s planine, dok su dvije osobe ostale pomagati u pronalasku tijela poginulih.

Prema navodima vlasti, u skupini je bilo devet državljana Singapura. Dužnosnici tvrde da su planinari krenuli na uspon unatoč zabrani penjanja koja je na snazi još od ranijih vulkanskih aktivnosti.