Erupcija vulkana u Indoneziji odnijela tri života, planinari ignorirali zabranu penjanja

Najmanje troje planinara poginulo je nakon erupcije vulkana Dukono u Indoneziji, dok su spasilačke službe uspjele pronaći i evakuirati preostale članove skupine od 20 ljudi koja se zatekla na planini unatoč zabrani penjanja
Troje planinara poginulo je nakon erupcije vulkana Dukono na indonezijskom otoku Halmahera, objavile su lokalne vlasti nakon završetka opsežne akcije spašavanja.
Spasioci su pronašli sve preživjele iz skupine od 20 planinara koji su nestali nakon erupcije. Većina ih je evakuirana s planine, dok su dvije osobe ostale pomagati u pronalasku tijela poginulih.
Prema navodima vlasti, u skupini je bilo devet državljana Singapura. Dužnosnici tvrde da su planinari krenuli na uspon unatoč zabrani penjanja koja je na snazi još od ranijih vulkanskih aktivnosti.
Vulkan Dukono eruptirao je u petak u 7.41 po lokalnom vremenu, odnosno u četvrtak u 22.41 po srednjoeuropskom vremenu. Indonezijska vulkanološka služba priopćila je da je erupcija izbacila stup pepela visok oko 10 kilometara.
Snimke iz područja prikazuju gust oblak vulkanskog pepela koji se širio iznad kratera i prekrivao okolne padine.
Dukono je jedan od najaktivnijih vulkana u Indoneziji i popularno je odredište za planinare i turiste. Vlasti su nakon erupcije ponovno upozorile stanovnike i posjetitelje da se ne približavaju području oko kratera. Indonezija se nalazi na pacifičkom ‘Vatrenom prstenu’, području čestih potresa i vulkanskih erupcija.