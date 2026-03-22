Šef NATO-a uz Trumpa: 'On to radi kako bi svijet bio sigurniji. Iran je prijetnja Europi'

Dio vodećih europskih država pokazuje zadršku prema američkim potezima. Podsjećaju pritom da je NATO prvenstveno obrambeni savez, stoga su oprezni prema uključivanju u operacije povezane s ratom protiv Irana, uključujući američke inicijative za osiguravanje prolaska naftnih tankera kroz Hormuški tjesnac.

Trump je ranije oštro kritizirao saveznike. U objavi na društvenoj mreži Truth Social ustvrdio je da je 'bez SAD-a NATO papirnati tigar'. 'Nisu se htjeli pridružiti borbi za zaustavljanje Irana s nuklearnim oružjem', napisao je Trump, optuživši europske zemlje da ne žele sudjelovati u operacijama, iako, kako tvrdi, imaju koristi od američkih vojnih akcija. Posebno ih je prozvao zbog odbijanja sudjelovanja u osiguravanju Hormuškog tjesnaca, što je nazvao 'jednostavnim vojnim manevrom' ključnim za stabilizaciju cijena nafte, uz poruku da će SAD 'zapamtiti' takvo ponašanje.

Rutte se pritom suzdržao od izravne kritike europskih čelnika, ali je naglasio da Trumpove poteze vidi kao dio šireg cilja. 'On to radi kako bi cijeli svijet bio sigurniji', rekao je. Ustvrdio je da europskim državama treba vremena za prilagodbu jer nisu bile uključene u početno planiranje američkih i izraelskih napada, što je, kako je naveo, bilo nužno radi očuvanja elementa iznenađenja, prenosi Politico.

'Razumijem predsjednikovu frustraciju što to traje, ali treba imati razumijevanja jer su se države morale pripremati bez prethodnih informacija', dodao je.

U obrani aktualne vojne strategije, Rutte je povukao paralelu sa Sjevernom Korejom, upozorivši na rizike dugotrajnih pregovora. 'Vidjeli smo na primjeru Sjeverne Koreje da, ako predugo pregovarate, možete propustiti trenutak kada se još nešto može spriječiti. Danas Sjeverna Koreja ima nuklearne sposobnosti', rekao je.

Zaključio je kako bi Iran s nuklearnim oružjem predstavljao izravnu prijetnju ne samo Izraelu, nego i Europi te globalnoj stabilnosti.