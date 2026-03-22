Iran pokrenuo nove napade na zaljevske zemlje

Dva pripadnika oružanih snaga UAE-a i šest civila ubijeni su od početka rata. Više od 160 ljudi ozlijeđeno je u zemlji.

Ministarstvo obrane Emirata i zjavilo je da je do sada odgovorilo na iranske napade s 345 raketa, 15 krstarećih raketa i više od 1700 dronova.

„Sustavi protuzračne obrane trenutno odgovaraju na raketnu prijetnju“, priopćila je civilna obrana u Abu Dabiju , glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Saudijsko ministarstvo obrane izjavilo je da je nekoliko dronova presretnuto na istoku zemlje, gdje se nalazi većina naftnih polja. Jedan projektil presretnut je u blizini Rijada, a dva su pala na otvorena područja.

Prema navodima njihovih oružanih snaga, Bahrein je do sada presreo više od 140 iranskih projektila i više od 240 iranskih dronova.

Katar je u nedjelju objavio da je sedam osoba poginulo u padu vojnog helikoptera.

Katarsko ministarstvo obrane priopćilo je da se helikopter srušio u njegovim teritorijalnim vodama nakon tehničkog kvara tijekom rutinske misije.