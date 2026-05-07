Umerov u Miamiju s Kushnerom i Witkoffom, oglasio se Zelenski

Umerov je zadužen za raspravu o mogućoj razmjeni ratnih zarobljenika i pojačavanje diplomatskih napora za okončanje rata, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski na X-u.

Kijev se nadao da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner otputovati u Ukrajinu ranije ovog proljeća, ali do posjeta nikada nije došlo. Fokus Washingtona uglavnom se pomaknuo s Ukrajine zbog rata u Iranu.

Pregovori pod američkim posredovanjem su zastali oko istočne ukrajinske regije Donjeck. Moskva zahtijeva od Kijeva da povuče trupe iz dijelova regije koje nije uspjela zauzeti u svojoj četverogodišnjoj invaziji. Ukrajina kaže da neće ustupiti zemlju koju kontrolira, prenosi Reuters.

'U stalnoj smo komunikaciji s američkom stranom i znamo za relevantne kontakte naših partnera s ruskom stranom. Radimo na tome da to pomogne u uspostavljanju dostojanstvenog mira i jamčenju sigurnosti', rekao je Zelenski. Dodao je da je Umerov primio 'nekoliko specifičnih sigurnosnih uputa' u vezi s bilateralnom suradnjom sa SAD-om.