Rubio: 'Početna vojna operacija je završena'

"Oni su izolirani, umiru od gladi, ranjivi su i najmanje deset civilnih mornara je umrlo kao rezultat toga", rekao je Rubio, ne iznoseći dodatne pojedinosti.

Govoreći u Bijeloj kući, Rubio je najavio da ⁠će Sjedinjene Države nastaviti s raspoređivanjem svojih "sredstava za obranu slobode plovidbe" u ključnom plovnom prolazu.

Rubio je inzistirao na tome da SAD poduzima obrambenu akciju u provođenju svoje blokade iranskih luka. Početna vojna operacija protiv Irana je završena, rekao je.

"Odgovaramo samo ako nas prvi napadnu. Ako se ne puca na ove brodove niti na nas, mi ne pucamo", istaknuo je.

Dodao je da je vrijeme da Teheran "prihvati realnost situacije", dodajući da američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner nastavljaju tražiti ​​⁠diplomatsko rješenje.

"To rješenje moralo bi uništiti bilo kakav nuklearni materijal koji je Iran zakopao negdje duboko", rekao je.

Rubio je odbio dati pojedinosti o tome kakav je napredak postignut i rekao je da stvarni sporazum neće morati biti napisan u jednom danu.

"Moramo imati vrlo jasno diplomatsko rješenje o temama o kojima su spremni pregovarati te o opsegu i ustupcima koje su spremni učiniti kako bi ti pregovori bili vrijedni", rekao je.