Bačić u Zadru: Dodijelio ugovore za priuštivo stanovanje i prometnu infrastrukturu

Potpredsjednik Vlade i ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić u ponedjeljak je u Zadru dodijelio ugovore za poticanje priuštivog stanovanja i rješavanje prometne infrastrukture na tom području.

Potpisan je ugovor o darovanju zemljišta u naselju Smiljevcu između Grada Zadra i Agencije za promet nekretnina (APN), gdje se planira gradnja oko 130 stanova za mlade obitelji. "Imamo više od 1200 zainteresiranih, a ovim projektom planiramo značajno povećati dostupnost stanova po povoljnijim uvjetima", najavio je zadarski gradonačelni Šime Erlić, dodavši da je Zadar među vodećim gradovima po broju sagrađenih APN-ovih stanova. Ministar Bačić osvrnuo se na važnost programa priuštivog stanovanja, koji Vlada RH vidi kao jedan od prioriteta. "Želimo omogućiti mladim obiteljima da dođu do vlastitog doma po prihvatljivim uvjetima. Ovo je složen projekt, ali uvjeren sam u njegovu realizaciju", istaknuo je.

APN U Hrvatskoj sagradio 9156 stanova Dodao je da slijedi donošenje uredbe o urbanističkom projektu na razini Vlade, što će omogućiti brzu izradu potrebne dokumentacije i realizaciju projekta na lokaciji Novi Bokanjac u Zadru. Kroz Program društveno poticane stanogradnje, APN je u Zadarskoj županiji sagradio ukupno 652 stana, a u Općini Sveti Filip i Jakov u tijeku je ishođenje građevinske dozvole za gradnju dvije građevine sa 12 stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Podsjetio je da je APN dosad diljem Hrvatske sagradio 9156 stanova u 297 objekata i 83 jedinice lokalne samouprave. Trenutačno su kroz program POS-a u gradnji 443 stambene jedinice u vrijednosti od 62,8 milijuna eura: u Trogiru, Novalji, Osijeku, Karlovcu, Kumrovcu, Omišlju, Kostreni, Puli i Vrsaru, a uskoro će se položiti kamen temeljac za zgrade u Vrliki i Virovitici.

Uređenje parkirališta na Ravnicama Drugi ugovor odnosi se na zakup dijela državne nekretnine za potrebe uređenja parkirališta na Ravnicama između Ministarstva i Grada Zadra. "Uređenje prostora Ravnica, gdje će biti 370 parkirnih mjesta, jedan je od najvažnijih i najatraktivnijih prostornih resursa našega grada, smješten uz sam ulaz u povijesnu jezgru, kazao je gradonačelnik Erlić, ističući da je rješavanje Ravnica iznimno važan projekt za funkcioniranje grada, osobito u turističkoj sezoni. "Prostor Ravnica predstavlja kontaktnu zonu između povijesne jezgre i novoga Zadra te vapi za uređenjem. Krajnje je vrijeme da se taj prostor privede svrsi", poručio je ministar Bačić.